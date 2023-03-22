Не толстеют и живут до 100 лет: китайцы нашли идеальную замену хлебу

Хлеб является неотъемлемой частью питания для большинства людей в мире, но не для жителей Китая. Как ни странно, но в Поднебесной он не является основным продуктом питания, и многие люди даже не знают, что это такое.
Почему китайцы не едят хлеб?
Хлеб не является традиционным продуктом в китайской кухне. Вместо этого, китайская кухня имеет свой уникальный набор блюд, которые идеально подходят для местного населения. Кроме того, хлеб может быть дорогим продуктом в некоторых частях Китая, особенно в городах, что делает его менее доступным.
Что вместо хлеба?
Исторически, китайцы не употребляли хлеб как основное блюдо. Это связано с тем, что в Китае существовала развитая культура зернового хозяйства. Рис являлся основным продуктом питания, а хлеб был не особенно популярен. Кроме того, национальная кухня Китая известна своим богатством и разнообразием блюд, которые можно есть хлеба.
Что еще не едят в Китае?
Существует некоторое количество продуктов, которые китайцы не едят по различным причинам, например:
- Молоко: многие китайцы не пьют молоко, так как у них есть генетическая непереносимость лактозы. Однако, в последние годы потребление молочных продуктов становится все более распространенным.
- Голуби: в некоторых регионах Китая голубей рассматривают как символ мира, поэтому их не едят.
- Кровь: некоторые китайские блюда содержат кровь, однако, это не настолько распространенная практика, как в некоторых других кухнях.
- Черепахи: некоторые виды черепах находятся под угрозой исчезновения, поэтому их не едят в некоторых регионах Китая.
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