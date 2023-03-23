Не только вкус подчеркнуть: зачем добавляют лимон в рыбу

Практически все хоть раз в жизни пробовали или добавляли сок лимона к рыбе, однако мало кто знает, какие функции он выполняет.

Зачем добавляют лимон в рыбу / коллаж фото ua.depositphotos.com

Сложно опровергнуть тот факт, что рыба с добавлением лимонного сока гораздо вкуснее и насыщеннее. Но лимонный сок есть дома не всегда. О том, как его заменить и правильно добавить - расскажем далее.

Зачем добавляют лимон в рыбу - функции сока

Все мы знаем, что лимонный сок отлично подчеркивает вкус рыбы и придает ей пикантности. От лимонного сока даже пресная на вкус рыба становится более приятной.

Однако помимо вкусовых качеств, лимон или раствор уксуса совершает также другую задачу - он способен ослабить яркий запах рыбы, сделать мякоть более белой и придать ей плотности, что значительно улучшит процесс употребления рыбы.

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Можно ли использовать лимонную кислоту вместо лимона для рыбы - подходит или нет

Не всегда в доме в нужный момент есть лимон или уксус, чтобы обработать рыбу. Однако в таких случаях есть выход - поищите лимонную кислоту. Этот продукт прекрасно может заменить сок лимона.

Все дело в том, что гранулы кислоты легко растворяются и оказывают такое же действие, как лимонный сок. Они дают кислинку, тем самым подчеркивая вкус, и также влияют на текстуру рыбы. Однако не смогут в полной мере убрать запах рыбы.

Когда добавлять лимон в рыбу - разные способы

Лимон лучше всего сочетается с жирной рыбой, а это - семга, лосось, скумбрия и другие. Его качества могут помочь такую рыбу переварить.

Однако к некоторым видам рыбы по вкусу лимон не подходит и стоит использовать только для того, чтобы убрать рыбий запах.

В таком случае, дольки лимона кладут просто рядом с рыбой.

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