Не только вкус подчеркнуть: зачем добавляют лимон в рыбу

Сложно опровергнуть тот факт, что рыба с добавлением лимонного сока гораздо вкуснее и насыщеннее. Но лимонный сок есть дома не всегда. О том, как его заменить и правильно добавить - расскажем далее.
Зачем добавляют лимон в рыбу - функции сока
Все мы знаем, что лимонный сок отлично подчеркивает вкус рыбы и придает ей пикантности. От лимонного сока даже пресная на вкус рыба становится более приятной.
Однако помимо вкусовых качеств, лимон или раствор уксуса совершает также другую задачу - он способен ослабить яркий запах рыбы, сделать мякоть более белой и придать ей плотности, что значительно улучшит процесс употребления рыбы.
Можно ли использовать лимонную кислоту вместо лимона для рыбы - подходит или нет
Не всегда в доме в нужный момент есть лимон или уксус, чтобы обработать рыбу. Однако в таких случаях есть выход - поищите лимонную кислоту. Этот продукт прекрасно может заменить сок лимона.
Все дело в том, что гранулы кислоты легко растворяются и оказывают такое же действие, как лимонный сок. Они дают кислинку, тем самым подчеркивая вкус, и также влияют на текстуру рыбы. Однако не смогут в полной мере убрать запах рыбы.
Когда добавлять лимон в рыбу - разные способы
Лимон лучше всего сочетается с жирной рыбой, а это - семга, лосось, скумбрия и другие. Его качества могут помочь такую рыбу переварить.
Однако к некоторым видам рыбы по вкусу лимон не подходит и стоит использовать только для того, чтобы убрать рыбий запах.
В таком случае, дольки лимона кладут просто рядом с рыбой.
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