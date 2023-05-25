Не только над паром: 3 способа стерилизации банок, о которых вы не знали

Банки можно стерилизовать не только стандартным способом, к которому мы все привыкли.

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Как стерилизовать банки/ ua.depositphotos.com

Когда начинается пора консервации, для каждой хозяйки становится актуальным вопрос, как стерилизовать банки и крышки. Ведь без этой важной процедуры процесс приготовления заготовок на зиму не обойдется. Стерилизация нужна для того, чтобы очистить банки от микроорганизмов, что в свою очередь защитит заготовки от порчи и поможет им простоять в закрытом виде как можно дольше.

Большинство хозяек привыкли стерилизовать банки только одним способом – держа их некоторое время над паром. Но это не единственный вариант, как можно уничтожить все микроорганизмы и не дать им попасть в заготовки. Давайте разберемся, как еще можно стерилизовать банки.

1. Как стерилизовать банки в духовке

Для этого нужно помыть их и поставить в холодную духовку. При этом не имеет значения, поставите вы их дном книзу или доверху. Крышки отправляем в духовку вместе с банками, если они металлические, нормально переносят высокие температуры и не имеют резинки внутри.

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Далее нужно закрыть духовку, установить температуру на 100-110 градусов и оставить банки там на 20 минут.

По прошествии этого времени не спешите сразу открывать духовку – немного подождите, чтобы банки остыли. Доставайте их сухим полотенцем, чтобы не обжечь руки. При этом категорически нельзя касаться разогретых банок мокрым полотенцем, ведь они могут не выдержать резкого перепада температур и лопнуть.

2. Как стерилизовать банки в микроволновой печи

Для этого нужно поставить банки в микроволновку, предварительно налив внутрь каждой из них от 1,5 до 2 сантиметров воды. Нужно выбрать максимальную мощность и включить микроволновую печь на 3-5 минут.

Вода во время этого процесса должна закипеть. Когда микроволновка выключится, осторожно достаньте банки, слейте воду, которая еще у них останется, и поставьте их сохнуть, перевернув.

При этом стоит помнить, что крышки стерилизовать в микроволновке нельзя.

3. Как стерилизовать банки в мультиварке

Таким же образом можно воспользоваться и пароваркой. Внутрь емкости прибора нужно налить немного воды и положить туда крышки. Далее сверху установить насадку для приготовления на пару, на которую поставить перевернутые банки. Включить режим приготовления на пару.

Когда вода закипит, нужно, чтобы банки находились в таком положении от 6 до 20 минут в зависимости от их величины. Так, рекомендуется придерживаться следующего правила:

маленькие банки нужно стерилизовать на пару 6-8 минут,

банки 1-2 литра – 10-15 минут,

объемом 3 литра и более – 20 минут.

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