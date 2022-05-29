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Не только как антисептик: где в быту можно с пользой применить перекись водорода

29 мая 2022, 01:33

Многие варианты применения раствора могут стать для вас сюрпризом.

Где в быту можно с пользой применить перекись водорода / скриншот

Перекись водорода — это химическое соединение, состоящее из двух атомов водорода и двух атомов кислорода. Обычно её продают в концентрации от 3 до 10%. Трёхпроцентный раствор отлично подойдёт для уборки и домашней дезинфекции.

Кроме дезинфицирующего качества перекись обладает и другими полезными свойствами.

Смягчит мозоли и натоптыши

Смешайте перекись с тёплой водой в соотношении 1:3. Такая ванночка поможет смягчить мозоли и натоптыши, а также уничтожить бактерии, из-за которых появляется неприятный запах.

Обеззаразит холодильник

После того как вымыли его, распылите на полки перекись и оставьте минут на десять. Затем протрите чистой влажной тряпкой.

Осветлит потемневшую керамическую посуду

Смешайте соду и перекись до консистенции кашицы и нанесите на потускневшие чашки или тарелки. Это очистит поверхность и поможет избавиться от застарелых пятен.

Отчистит кафельную плитку от плесени

В швах между плитками накапливается грязь и жир, а также может завестись плесень. Перекись водорода — одно из лучших средств для её уничтожения. Распылите её на плитку и оставьте на десять минут.

Читайте такжеНе только в еду: как и где использовать соль не по назначениюПотом хорошенько потрите швы и ополосните водой.

Избавит от следов пота на белых вещах

Смешайте 60 мл перекиси, 60 мл воды и 4 столовые ложки соды. Нанесите получившуюся кашицу на пятна на подмышках и оставьте на полчаса или час. Потом постирайте как обычно. Не используйте этот приём на тёмной одежде, перекись может испортить её цвет.

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