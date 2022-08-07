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Не только фотографии: 6 вещей, которые нельзя хранить в кошельке

7 августа 2022, 15:14

Существуют вещи, которые могут навредить вам.

Кошелек
Кошелек / скриншот

С деньгами и правилами их хранения существует множество различных примет. Даже не суеверные люди следуют правилам, которые связаны с финансами.

Главред собрал 6 вещей, которые будут лишними в вашем кошельке.

Записки с пин-кодами и паролями

Если какой-нибудь прохожий найдет не только карты, но и бумажку с какими-то четырьмя цифрами, то будет вдвойне счастлив. А потерявший их человек вдвое быстрее простится со своими сбережениями.

Запасные ключи

Не стоит хранить запасные ключи в кошельки, если не хотите организовать для воришек самый лучший день на свете. Посудите сами: деньги, карты, пароли к ним, да еще и ключи от квартиры! Лучше этого будет только прикрепить к ключу брелок с адресом.

Документы

Документы лучше держать дома в огнеупорном сейфе или, в по крайней мере, в верхнем ящике рабочего стола (опять же дома).

В кошельке они в лучшем случае помнятся, и их придется менять раньше времени, а это то еще удовольствие, или выпадут.

Медикаменты

На первый взгляд это кажется вполне разумным - держать препараты первой необходимости всегда под рукой. С другой стороны, как и в случае с контрацептивами, таблетки имеют определенные условия хранения, которых кошелек предоставить не может.

В нем может нарушиться целостность упаковки, несоблюдение температурного режима может навредить действующим веществам препарата и, как результат, вы получаете некачественный продукт, который не только не окажет желаемого воздействия, но и способен серьезно навредить вашему здоровью.

Мусор

Любые чеки, билеты, фантики и прочие бумажки засоряют кошелек, делая его неопрятным и затрудняя поиск денег во время покупок. Кроме того, любой хлам влияет на денежную энергетику не улучшим образом.

Беспорядок в кошельке ведет к неприятностям с финансами, ведь деньги любят уважительное к себе отношение.

Тем, кто имеет привычку складывать в кошелек бумажный мусор, часто не везет, а такое пренебрежительное отношение лишает возможности накопить нужную сумму или найти хороший источник дохода.

Фотографии

Кроме старых чеков, дисконтных карт эзотерики не рекомендуют держать в кошельке фотографии, так как это может препятствовать появлению денег.

Также не стоит держать в кошельке вещи с мертвой энергетикой, например, сухие цветы. Кроме денег, в кошельке нужно держать связку из трех китайских монет.

Также вместе с денежными купюрами полезно носить листок с выписанными финансовыми целями.

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