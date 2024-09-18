Не только благословение на применение ядерки: зачем Путин ездил к шаманам

Для диктатора России Путина такой ход - это последний козырь в рукаве.

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Путин, вроде бы, получил разрешение на финальный шаг / Коллаж: Главред, фото: PolitRussia.com, ua.depositphotos.com, скриншот

В колонке для Der Spiegel российский писатель и журналист Михаил Зыгарь высказал мнение, что Путин мог ездить в Монголию ради благословения шаманов на применение ядерного оружия. Вроде бы без их благословения и разрешения диктатор сам не может решиться на такой серьезный шаг, потому что опасается прогневить богов.

Однако, несмотря на всю, на первый взгляд, фантастичность этой версии, российский оппозиционер и бывший спичрайтер Путина Аббас Галлямов считает ее вполне реалистичной.

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"Дело в том, что Путин и его ближайшее окружение творят вещи, которые с позиции классического ортодоксального христианства оправдать нельзя. Им нужна какая-то другая идеологическая надстройка", - заявил аналитик в интервью Алексею Гомону.

Кто такой Аббас Галлямов Аббас Радикович Галлямов - российский политолог, политтехнолог и публицист. В 2008-2010 годах - спичрайтер премьер-министра России Владимира Путина. Позже, в 2010-2014 годах, был заместителем руководителя Администрации президента Республики Башкортостан. Кандидат политических наук.

Ходят слухи, что встречу Путина с шаманами организовал Михаил Ковальчук. Как результат, ценность братьев Ковальчуков в глазах Путина возросла еще больше, хотя они и без того очень влиятельные люди в РФ.

"Путин якобы прошел этот обряд и получил добро на применение ядерного оружия, - отметил Галлямов, - Но мне сказали, что, кроме этого, он интересовался также вопросами долголетия и реинкарнации. Возможно, это даже главное, а оружие богов - уже просто до кучи",-заявил эксперт.

Однако политтехнолог обращает внимание и на аспект пропаганды. Можно заметить, что слухи о поездке Путина к шаманам с целью решения ядерного вопроса распространились подозрительно широко и быстро. Это может играть на руку режиму - мол, смотрите, мы уже и с богами договорились, и действительно готовы нанести ядерный удар.

"По сути, для них (россиян - ред.) это последняя ставка в игре, - сказал Галлямов, - И если сейчас украинцы не испугаются и не согласятся пойти на их условия, то что им тогда останется? Только объявлять массовую мобилизацию. И, похоже, подготовка к этому тоже началась уже. В частности, Путин подписал указ о повышении предельной численности ВС РФ",-подытожил Галлямов.

Типы ядерного оружия / Инфографика Главреда

Ядерные угрозы Путина - последние новости

По версии издания Der Spiegel, Путин ездил к шаманам, чтобы получить разрешение применить "ядерку". Монголия и Тува, куда недавно ездил Путин, считаются "родиной самых могущественных шаманов мира ".

Ранее и в МИД отмечали, что РФ может готовить ядерную провокацию.

Как рассказали в Reuters, США нашли место, где Россия прячет ядерную ракету "Буревестник". Также там находится комплекс из пяти бункеров для вероятного хранения ядерных боеголовок .

А вот глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко считает, что Путину грозит двойной удар, поэтому из-за двух стран он не решится на ядерку.

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