Не только благословение на применение ядерки: зачем Путин ездил к шаманам

В колонке для Der Spiegel российский писатель и журналист Михаил Зыгарь высказал мнение, что Путин мог ездить в Монголию ради благословения шаманов на применение ядерного оружия. Вроде бы без их благословения и разрешения диктатор сам не может решиться на такой серьезный шаг, потому что опасается прогневить богов.
Однако, несмотря на всю, на первый взгляд, фантастичность этой версии, российский оппозиционер и бывший спичрайтер Путина Аббас Галлямов считает ее вполне реалистичной.
"Дело в том, что Путин и его ближайшее окружение творят вещи, которые с позиции классического ортодоксального христианства оправдать нельзя. Им нужна какая-то другая идеологическая надстройка", - заявил аналитик в интервью Алексею Гомону.
Кто такой Аббас Галлямов
Аббас Радикович Галлямов - российский политолог, политтехнолог и публицист.
В 2008-2010 годах - спичрайтер премьер-министра России Владимира Путина. Позже, в 2010-2014 годах, был заместителем руководителя Администрации президента Республики Башкортостан.
Кандидат политических наук.
Ходят слухи, что встречу Путина с шаманами организовал Михаил Ковальчук. Как результат, ценность братьев Ковальчуков в глазах Путина возросла еще больше, хотя они и без того очень влиятельные люди в РФ.
"Путин якобы прошел этот обряд и получил добро на применение ядерного оружия, - отметил Галлямов, - Но мне сказали, что, кроме этого, он интересовался также вопросами долголетия и реинкарнации. Возможно, это даже главное, а оружие богов - уже просто до кучи",-заявил эксперт.
Однако политтехнолог обращает внимание и на аспект пропаганды. Можно заметить, что слухи о поездке Путина к шаманам с целью решения ядерного вопроса распространились подозрительно широко и быстро. Это может играть на руку режиму - мол, смотрите, мы уже и с богами договорились, и действительно готовы нанести ядерный удар.
"По сути, для них (россиян - ред.) это последняя ставка в игре, - сказал Галлямов, - И если сейчас украинцы не испугаются и не согласятся пойти на их условия, то что им тогда останется? Только объявлять массовую мобилизацию. И, похоже, подготовка к этому тоже началась уже. В частности, Путин подписал указ о повышении предельной численности ВС РФ",-подытожил Галлямов.
Ядерные угрозы Путина - последние новости
По версии издания Der Spiegel, Путин ездил к шаманам, чтобы получить разрешение применить "ядерку". Монголия и Тува, куда недавно ездил Путин, считаются "родиной самых могущественных шаманов мира ".
Ранее и в МИД отмечали, что РФ может готовить ядерную провокацию.
Как рассказали в Reuters, США нашли место, где Россия прячет ядерную ракету "Буревестник". Также там находится комплекс из пяти бункеров для вероятного хранения ядерных боеголовок .
А вот глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко считает, что Путину грозит двойной удар, поэтому из-за двух стран он не решится на ядерку.
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