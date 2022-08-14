Не стоит ждать ослабления боев: астролог рассказала, что будет в Украине осенью

Астролог рассказала, что будет в Украине осенью/ Генштаб ВСУ, rabstol.net

Известная астролог Анна Карпеева рассказала, что будет ждать Украину этой осенью. По ее словам, сейчас нет утешительных новостей от звезд и планет. В ближайшее время не стоит рассчитывать, что боевые действия ослабятся или остановятся.

По словам астролога, Украина и Россия в сентябре могут вернуться к переговорам. Об этом она сказала в интервью YouTube-каналу TOP.

"Эти переговоры будут очень сложными. Народу не понравится то, что будут предлагать и какие решения будут", – отмечает Карпеева.

Астролог отмечает, что период, в который могут происходить переговоры, совпадет с ретроградным Меркурием. Это означает возвращение к нерешенным вопросам. По ее словам, Украина в сентябре и октябре снова будет искать необходимые решения.

Ранее известный украинский астролог Влад Росс отмечал, что для Украины август будет очень тяжелым. 24 августа –- в День Независимости Украины – наше государство могут массово обстрелять ракетами есть также угроза тактического ракетного удара.

Напомним, ранее астролог Яна Эзотеричка предупреждала, что ситуация в Энергодаре и на Запорожской АЭС очень сложная. По ее словам, оккупанты будут идти по своему плану и планируют даже "катастрофу".

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