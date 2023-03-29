Не стоит сорить деньгами: астролог назвал опасный период для личного бюджета

Особенно внимательным Влад Росс рекомендует быть в период после 20 апреля.

Когда можно тратить деньги в апреле 2023 года / Коллаж фото УНИАН, ua.depositphotos.com, Главред

Если вы не знаете счет деньгам и не следите за тем, куда лучше потратить, а куда нет, то в апреле лучше поступить иначе. Именно апрель 2023 года требует повышенной сосредоточенности в решении финансовых вопросов. Об этом Главреду рассказал известный астролог Влад Росс.

"Уже с 11 апреля Венера перейдет в знак Близнецы. В это время отношение к деньгам будет более легким. Если в период, когда Венера в Тельце, благоприятно копить деньги и тратить их лишь на самое важное, то после 11 апреля траты станут более легкомысленными, деньги будут улетать налево и направо", - говорит астролог.

Влад Росс рекомендует хорошо думать перед тем, как совершать любую покупку. Особенно это будет важно вблизи 20 числах, когда будет солнечное затмение и ретроградный меркурий.

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Напомним, ранее астролог Влад Росс указал точный месяц, когда могут убить Путина. Согласно его прогнозу, глава Кремля может погибнуть в июле этого года. Причиной смерти может стать выстрел из огнестрельного оружия или попадание дрона.

Также Росс говорил, что Российская Федерация "посыплется на запчасти" в 2025 году. Более того, астролог допускает, что некоторые области РФ изъявят желание стать частью Украины, чтобы не стать частью Китая.

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