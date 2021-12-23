Не стоит и начинать: названы самые несовместимые пары по знаку Зодиака

Любовный гороскоп на 2022 год - несовместимые пары по знаку Зодиака / depositphotos.com/

К взаимопониманию и гармонии в паре стремится каждый из нас. Однако для каждого знака зодиака есть свой антагонист, с которым не построить крепких отношений, где царит мир и спокойствие.

Финансовый гороскоп на 2022 год расскажет, кому из знаков стоит затянуть пояса, а кому можно рассчитывать на большую денежную удачу.

Астрологи выделяют несколько пар по знаку зодиака с нулевой совместимостью, Отношения, конечно же, возможны, но больше будут напоминать поездку на американских горках. Постоянное столкновение интересов и различие темпераментов будет приводить к разногласиям.

Близнецы – Козероги

Воздушные Близнецы привыкли жить и наслаждаться жизнью, не сильно ограничивая себя в желаниях. Земные Козероги, наоборот, следуют правилам. Дисциплина для них на первом месте, что просто невыносимо для Близнецов. Не признающие никаких рамок Близнецы будут частенько доводить приземленных Козерогов до белого каления своими, как им кажется, нерациональными поступками. Люди с разных планет – лучше и не скажешь.

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Раки – Львы

В этом союзе неизбежно столкновение темпераментов. Активные и динамичные Львы, которые не представляют жизни без движения вперед, сталкиваются с чувствительностью Раков, которая граничит с меланхолией. Спокойствие и неспешность представителей знака стихии воды просто выводит Львов из себя. Огненные знаки постоянно в поисках приключений, в то время как Раки мечтают о тихих семейных ужинах.

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Овны – Скорпионы

Огонь и вода – несовместимые стихии, и это на собственном примере показывает союз Скорпионов и Овнов. Эти знаки всегда будут пытаться занять пьедестал. Они оба чрезвычайно властны и упрямы, достичь компромисса в таких отношениях будет непросто. Ни Овны, ни Скорпионы не готовы поступиться своим правом на власть и это создает множество проблем.

Стрельцы – Рыбы

Динамичные Стрельцы, рожденные в стихии огня, идут в противовес романтическим и мечтательным Рыбам. Одни постоянно находятся в поиске новых впечатлений, другие представляют тихую семейную гавань, придумывая имена будущим детям и планируя досуг на выходных. Рыбы все ждут, что и Стрелец настроится с ними на одну волну, но этого никогда не произойдет. К тому, же оба знака будут ждать, чтобы их партнер проявлял больше инициативы и никто первым не пойдет на уступки.

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