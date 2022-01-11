"Не спеши ты нас хоронить": Стефанчук отреагировал казус в эфире канала Рада

Стефанчук отреагировал на казус в эфире канала Рада / УНИАН

Спикер парламента Руслан Стефанчук отреагировал на казус, который произошел сегодня в прямом эфире парламентского телеканала Рада. Так, в прямом эфире телеканал случайно "похоронил" главу ВР.

На своей странице в Facebook он опубликовал сообщение с подписью "телекаканал "Рада" и разместил песню группы Чайф "Не спеши ты нас хоронить". Песня начинается словами "А не спеши ты нас хоронить, А у нас еще здесь дела Да и просто хотелось пожить".

Под сообщением пользователи подчеркнули, что у Стефанчука "чувство юмора зашкаливает", "суперовая реакция", "Руслан Алексеевич, уровень". Народная депутат от партии "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко написала под реакцией Стефанчука: "Чувство юмора подтверждает, что жив, и слава Богу".

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Ранее Главред писал о том, что парламентский телеканал Рада во время эфира случайно "похоронил" спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука. Неприятный инцидент произошел 11 января.

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В эфире сообщали о смерти главы Европарламента Давида Сассоли. Это печальное известие комментировал спикер украинского парламента Руслан Стефанчук. В то же время вместо фото главы Европарламента показали фото главы ВР.

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