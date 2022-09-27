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Не сможет устоять: что больше всего привлекает мужчин по знаку зодиака

27 сентября 2022, 17:29

Какие черты характера привлекают мужчин по знаку зодиака больше всего.

Гороскоп 2023
Гороскоп на 2023 год - что может привлечь мужчин по знаку зодиака / ua.depositphotos.com

Чтобы завоевать симпатию понравившегося мужчины необходимо узнать кто он по знаку зодиака. У каждого из них есть свои предпочтения. Узнав о них, можно попасть в яблочко уже при первом знакомстве.

О том, кто из мужчин гороскопа обладает взрывоопасным нравом, читайте в материале: Сказка закончится быстро: 3 самых невыносимых мужчины по знаку зодиака.

Астрологи назвали качества избранниц мужчин по знаку зодиака, которые способны "зацепить" надолго.

Овен

Для того, чтобы привлечь внимание импульсивного Овна нужно всегда быть на его стороне. Овны обожают, когда их избранница занимает их сторону и неважно будет это общая нелюбовь к пирожкам с капустой или серьезный конфликт. Овнам нравятся женщины, которые умеют посмеяться над собой и не бояться ошибаться.

Телец

Представители знака земли любят окружить себя комфортом. Прикосновения, запахи и вкусы – чрезвычайно важны для мужчин-Тельцов. А еще они никогда не пройдут мимо уверенной в собственных силах женщине, которая знает, чего хочет от жизни.

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Близнецы

Мужчины-Близнецы легко становятся душой компании. Чтобы завоевать внимание любителя пофлиртовать и поселиться в его голове, необходимо проявить свою нестандартную сторону. Не бойтесь переборщить, эти мужчины любят оригинальный подход.

Рак

Представителей водного знака зодиака можно назвать одним из самых романтичных знаков гороскопа. В отличие от Близнецов Раки предпочитают старые добрые прогулки в парке и под луной. Традиционное свидание и никаких экспериментов – только так можно соблазнить Рака.

Лев

Экспрессивные царственные Львы никогда не пройдут мимо женщины, которая может бросить им вызов. Дерзкие свободолюбивые красотки способны покорить сердце этого мужчины. А если добавить в этот коктейль преданности и верности – Лев точно не устоит.

Дева

Мужчинам земного знака зодиака очень часто бывает рудно расслабиться и сбавить обороты. Они довольно самокритичны и этим могут донимать самых близких людей. Быть с таким мужчиной непросто, однако окружив его заботой и вниманием можно рассчитывать на взаимность. Они не из тех, кто ищут сомнительных удовольствий на стороне.

Весы

Сердце обаятельных Весов может завоевать женщина, которая сможет заметить скрытые черты его характера. Избранница, которая разделит с Весами их интересы (иногда довольно странные), станет для этих мужчин самой лучшей женщиной в мире. Рисковые натуры, они любят когда женщина предлагает им то, на что они не решались.

Скорпион

Мужчины-Скорпионы любят читать людей между строк, вычисляя их тайные интересы и желания. Они быстро загораются и также быстро теряют интерес к избраннице. Поэтому если хотите заполучить Скорпиона станьте для него женщиной-загадкой, которую не так-то легко предугадать.

Стрелец

Внимание динамичных и энергичных Стрельцов может привлечь женщина, которая и сама разделит его страсть к приключениям и путешествиям. На первое свидание можно предложить ему поездку в какое-то необычное место – сердце Стрельца у вас в кармане.

Козерог

Мужчин-Козерогов привлекают женщины, которые в чем-то для них недостижимые. Не стоит раскрывать перед ними все карты, изысканная игра в "холодно-тепло" может привязать Козерога надолго. Они обращают внимания на успешных женщин, которые под стать им привыкли всего добиваться сами.

Водолей

Свободолюбивые Водолеи терпеть не могут рамки и ограничения. В отношениях им как воздух необходимо собственное пространство. Не стоит и пытаться втиснуть этих мужчин в свои рамки – это верный способ их потерять. Даже после свадьбы их жажда к приключениям и свободе не утихает.

Рыбы

Эти мужчины требуют безраздельного внимания и заботы. Нельзя сказать, что они большие ревнивцы, однако любят, чтобы их любили. Для того, чтобы заинтересовать такого мужчины, необходимо быть максимально честной и искренней. Не стоит надевать маску идеальности, продемонстрируйте Рыбам свои слабости и странности.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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