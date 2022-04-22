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Не самый лучший месяц: кому из знаков стоит быть осторожными в мае

22 апреля 2022, 14:48

Трем знакам зодиакам зодиака придется непросто.

гороскоп 2022
Гороскоп на май 2022 - 3 знака, для которых месяц будет непростым / depositphotos.com/

В череде непростых дней весны 2022 года, май может подкинуть еще больше неприятностей трем представителям зодиакального круга. Расположение планет будет создаст неблагоприятные тенденции как в профессиональной, так и в личной жизни.

Гороскоп на май 2022 расскажет, кому из знаков можно рассчитывать на щедрые подарки судьбы, а кому придется приложить все усилия, чтобы пробить себе место под солнцем.

Астрологи назвали три знака зодиака, для которых последний месяц весны может обернуться большими проблемами.

Близнецы

Любое неосторожное слово может навлечь на голову Близнецов большие неприятности в мае. Мелкая ссора может перерасти в серьезный конфликт как в отношениях с родственниками, так и на работе. Это может быть чревато разрывом отношений с партнером. Следует быть особо бдительными и избегать острых тем в период с 12 по 19 мая, соединение Марса и Нептуна в Рыбах – самое "взрывоопасное" время. В профессиональной деятельности следует быть осторожными, принимая важные решения до 14 мая. Даже небольшая ошибка может стать причиной увольнения.

Стрелец

Проделки Марса и Нептуна могут сказаться на настроении Стрельцов, Неблагоприятное расположение планет может спровоцировать депрессию, которую могут усугубить проблемы на работе. До 24 мая повышается вероятность разногласий и конфликтов с начальством. Не исключены проблемы и финансового плана, потери и убытки. В этот период Стрельцам как никогда требуется поддержка родных и близких людей.

Рыбы

В мае представителям знака стихии воды также придется отбиваться от проблем. Вы можете почувствовать, как опускаются руки, однако ни в коем случае не стоит терять самообладания. Старайтесь избегать конфликтов в паре до 25 мая, любая ссора в это время может привести к расставанию. Также стоит отложить принятие важных решений на конец месяца. В отношениях можно взять паузу и переосмыслить ситуацию. Нужно помнить, что после черной полосы наступает белая.

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