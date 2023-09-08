Не разлезутся: как стирать перьевые подушки в стиральной машинке

Правильная стирка и уход за перьевыми подушками помогут сохранить их надолго.

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Как постирать перьевую подушку / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Перьевые подушки со временем могут потерять свежесть и чистоту. Мы расскажем вам, как правильно постирать перьевую подушку, чтобы она осталась мягкой, пушистой и безопасной для вашего сна.

Можно ли стирать перьевую подушку в стиральной машине автомат?

Да, перьевые подушки можно стирать в стиральной машине автомат, но есть несколько важных моментов, которые следует учесть. Прежде всего, убедитесь, что в вашей стиральной машине есть режим для деликатных тканей или перьевых изделий. Этот режим обычно предназначен для бережной обработки и стирки перьевых изделий.

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Как стирать перьевые подушки в стиральной машинке?

Подготовьте подушку: Перед стиркой убедитесь, что подушка в хорошем состоянии, без дыр или повреждений. Затем посмотрите на этикетку производителя для рекомендаций по стирке.

Перед стиркой убедитесь, что подушка в хорошем состоянии, без дыр или повреждений. Затем посмотрите на этикетку производителя для рекомендаций по стирке. Используйте мягкое моющее средство: Для стирки перьевых подушек лучше использовать мягкое моющее средство без отбеливателей и агрессивных химических компонентов.

Для стирки перьевых подушек лучше использовать мягкое моющее средство без отбеливателей и агрессивных химических компонентов. Загрузите подушку в машину: Перед загрузкой подушку в стиральную машину убедитесь, что она имеет достаточно места для свободного движения во время стирки. Желательно стирать две подушки одновременно для лучшего баланса.

Перед загрузкой подушку в стиральную машину убедитесь, что она имеет достаточно места для свободного движения во время стирки. Желательно стирать две подушки одновременно для лучшего баланса. Выберите деликатный режим: Установите стиральную машину на режим деликатной стирки или специальный режим для перьевых изделий. Используйте прохладную воду.

Установите стиральную машину на режим деликатной стирки или специальный режим для перьевых изделий. Используйте прохладную воду. Дополнительный ополаскивание: Выберите опцию дополнительного ополаскивания, чтобы полностью удалить моющее средство из подушки.

Как высушить перьевую подушку?

После окончания стирки аккуратно выньте подушку из машины и проверьте, нет ли остатков моющего средства. Переверните подушку несколько раз и выложите ее на плоскую поверхность, чтобы она равномерно высохла. Избегайте солнечного света и прямого контакта с обогревателями, чтобы избежать перегрева перьев.

Чтобы подушка оставалась пушистой, переворачивайте и встряхивайте ее регулярно в процессе сушки.

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