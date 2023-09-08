Не разлезутся: как стирать перьевые подушки в стиральной машинке

Перьевые подушки со временем могут потерять свежесть и чистоту. Мы расскажем вам, как правильно постирать перьевую подушку, чтобы она осталась мягкой, пушистой и безопасной для вашего сна.
Можно ли стирать перьевую подушку в стиральной машине автомат?
Да, перьевые подушки можно стирать в стиральной машине автомат, но есть несколько важных моментов, которые следует учесть. Прежде всего, убедитесь, что в вашей стиральной машине есть режим для деликатных тканей или перьевых изделий. Этот режим обычно предназначен для бережной обработки и стирки перьевых изделий.
Как стирать перьевые подушки в стиральной машинке?
- Подготовьте подушку: Перед стиркой убедитесь, что подушка в хорошем состоянии, без дыр или повреждений. Затем посмотрите на этикетку производителя для рекомендаций по стирке.
- Используйте мягкое моющее средство: Для стирки перьевых подушек лучше использовать мягкое моющее средство без отбеливателей и агрессивных химических компонентов.
- Загрузите подушку в машину: Перед загрузкой подушку в стиральную машину убедитесь, что она имеет достаточно места для свободного движения во время стирки. Желательно стирать две подушки одновременно для лучшего баланса.
- Выберите деликатный режим: Установите стиральную машину на режим деликатной стирки или специальный режим для перьевых изделий. Используйте прохладную воду.
- Дополнительный ополаскивание: Выберите опцию дополнительного ополаскивания, чтобы полностью удалить моющее средство из подушки.
Как высушить перьевую подушку?
После окончания стирки аккуратно выньте подушку из машины и проверьте, нет ли остатков моющего средства. Переверните подушку несколько раз и выложите ее на плоскую поверхность, чтобы она равномерно высохла. Избегайте солнечного света и прямого контакта с обогревателями, чтобы избежать перегрева перьев.
Чтобы подушка оставалась пушистой, переворачивайте и встряхивайте ее регулярно в процессе сушки.
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