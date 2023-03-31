Не просят советов и не задумываются о чужом мнении: кто из знаков зодиака

Среди всех представителей зодиакального круга астрологи выделяют тех, кто практически никогда не обращает внимание на слова других и не задумывается о том, что о них думают люди.
Знаки зодиака которым плевать на чужое мнение - им просто чуждо
Самый огненный знак, который мнит себя королевским - Лев. Как правило, люди рожденные под ним никогда не обращают внимания на чужие суждения и осуждения в том числе. Единственное значение для них имеет собственное мнение.
Какой знак зодиака ничего не боится - чужое мнение им безразлично
Близнецы - двойственный знак. По этой причине чаще всего у них на каждое событие есть два взгляда, а третий им ни к чему. Люди, рожденные под этим знаком не любят тратить время на анализ чужого мнения о себе и слов в том числе.
Кто из знаков зодиака эгоист - их волнует только их мысль
Один из самых целеустремленных знаков - Стрелец не воспринимает общественное мнение, потому что считает, что сам о себе всё знает, в том числе лучшие пути для своего развития и все свои качества.
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