Не просто украшение: зачем нужна дырка в бублике и пончике

Дырка в бублике и пончике сделана совсем не для красоты.

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Зачем нужна дырка в бублике / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Дырка в бублике и пончике, на первый взгляд, может показаться просто декоративным элементом или случайностью, но на самом деле она имеет практическую цель и связана с процессом приготовления и структурой этих выпечек.

Зачем нужна дырка в бублике?

Дырка в бублике (которая также может называться "прокол") имеет несколько функций:

Равномерное приготовление: При выпекании бублика дырка позволяет равномерно прогревать его внутреннюю часть. Без дырки внутренняя часть бублика могла бы остаться сырой или недостаточно прогретой.

При выпекании бублика дырка позволяет равномерно прогревать его внутреннюю часть. Без дырки внутренняя часть бублика могла бы остаться сырой или недостаточно прогретой. Предотвращение деформации: Дырка также предотвращает деформацию бублика в процессе приготовления. Когда тесто поднимается во время выпекания из-за высокой температуры, дырка позволяет избежать излишнего натяжения теста и сохранить форму.

Дырка также предотвращает деформацию бублика в процессе приготовления. Когда тесто поднимается во время выпекания из-за высокой температуры, дырка позволяет избежать излишнего натяжения теста и сохранить форму. Ускорение приготовления: Прокол делает бублик более тонким, что может ускорить процесс приготовления.

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Зачем нужна дырка в пончике?

Создание дырки в пончике также имеет свои причины:

Равномерное приготовление: Дырка в центре пончика позволяет равномерно прогреть его внутреннюю часть. Без дырки центр пончика мог бы остаться сырым или менее прогретым.

Дырка в центре пончика позволяет равномерно прогреть его внутреннюю часть. Без дырки центр пончика мог бы остаться сырым или менее прогретым. Более быстрое приготовление: Так как пончики обычно довольно плотные и тяжелые, дырка в центре помогает им быстрее и равномерно выпекаться.

Так как пончики обычно довольно плотные и тяжелые, дырка в центре помогает им быстрее и равномерно выпекаться. Снижение калорийности: Некоторые пончики делают с дыркой, чтобы уменьшить количество калорий. Меньший объем теста означает меньше калорий.

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