Не просто украшение: зачем нужна дырка в бублике и пончике

Дырка в бублике и пончике сделана совсем не для красоты.
Дырка в бублике и пончике, на первый взгляд, может показаться просто декоративным элементом или случайностью, но на самом деле она имеет практическую цель и связана с процессом приготовления и структурой этих выпечек.
Зачем нужна дырка в бублике?
Дырка в бублике (которая также может называться "прокол") имеет несколько функций:
- Равномерное приготовление: При выпекании бублика дырка позволяет равномерно прогревать его внутреннюю часть. Без дырки внутренняя часть бублика могла бы остаться сырой или недостаточно прогретой.
- Предотвращение деформации: Дырка также предотвращает деформацию бублика в процессе приготовления. Когда тесто поднимается во время выпекания из-за высокой температуры, дырка позволяет избежать излишнего натяжения теста и сохранить форму.
- Ускорение приготовления: Прокол делает бублик более тонким, что может ускорить процесс приготовления.
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Зачем нужна дырка в пончике?
Создание дырки в пончике также имеет свои причины:
- Равномерное приготовление: Дырка в центре пончика позволяет равномерно прогреть его внутреннюю часть. Без дырки центр пончика мог бы остаться сырым или менее прогретым.
- Более быстрое приготовление: Так как пончики обычно довольно плотные и тяжелые, дырка в центре помогает им быстрее и равномерно выпекаться.
- Снижение калорийности: Некоторые пончики делают с дыркой, чтобы уменьшить количество калорий. Меньший объем теста означает меньше калорий.
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