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Не просто украшение: зачем нужна дырка в бублике и пончике

Сергей Кущ
7 августа 2023, 16:48 обновлено 7 августа, 16:48
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Дырка в бублике и пончике сделана совсем не для красоты.
Зачем нужна дырка в бублике
Зачем нужна дырка в бублике / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Дырка в бублике и пончике, на первый взгляд, может показаться просто декоративным элементом или случайностью, но на самом деле она имеет практическую цель и связана с процессом приготовления и структурой этих выпечек.

Зачем нужна дырка в бублике?

Дырка в бублике (которая также может называться "прокол") имеет несколько функций:

  • Равномерное приготовление: При выпекании бублика дырка позволяет равномерно прогревать его внутреннюю часть. Без дырки внутренняя часть бублика могла бы остаться сырой или недостаточно прогретой.
  • Предотвращение деформации: Дырка также предотвращает деформацию бублика в процессе приготовления. Когда тесто поднимается во время выпекания из-за высокой температуры, дырка позволяет избежать излишнего натяжения теста и сохранить форму.
  • Ускорение приготовления: Прокол делает бублик более тонким, что может ускорить процесс приготовления.

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Зачем нужна дырка в пончике?

Создание дырки в пончике также имеет свои причины:

  • Равномерное приготовление: Дырка в центре пончика позволяет равномерно прогреть его внутреннюю часть. Без дырки центр пончика мог бы остаться сырым или менее прогретым.
  • Более быстрое приготовление: Так как пончики обычно довольно плотные и тяжелые, дырка в центре помогает им быстрее и равномерно выпекаться.
  • Снижение калорийности: Некоторые пончики делают с дыркой, чтобы уменьшить количество калорий. Меньший объем теста означает меньше калорий.

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