Не проспите: когда и где смотреть мегафайт Александр Усик – Энтони Джошуа

Первая встреча Усика и Джошуа перед боем / Reuters

Самый ожидаемый бой для украинского болельщика со времен Владимира Кличко уже совсем скоро. В субботу, в ночь с 24 на 25 сентября, в присутствии около 70 тысяч болельщиков пройдет мегафайт Энтони Джошуа и Александра Усика. На кону схватки будут стоять все чемпионские титулы британца – WBA Super, WBO, IBF, IBO.

В преддверии схватки и букмекеры, и многие эксперты полагают, что Усик потерпит первое поражение в профессиональной карьере. Так, на победу британца дается коэффициент 1,36, тогда как на триумф Усика – 3,25. Ничья традиционно считается наименее реалистичным вариантом – 21,00.

Где смотреть бой Джошуа – Усик

В Украине прямая трансляция поединка будет платной на платформе MEGOGO. Стоимость трансляции на сегодня от 29 гривен, если вы приобрели пакеты "Максимальный" или "Спорт", или же 49 гривен, если вы решили купить трансляцию боя. Можно также купить подписку на сервисе DAZN.

А владельцы спутниковых антенн должны искать у себя канал РЕН ТВ, там бой Усик – Джошуа можно посмотреть бесплатно.

Постер боя / Telegram-канал Усика

Во сколько начало

Вечер бокса начнется в 20:00. Всего запланировано семь поединков. Ожидается, что Усик и Джошуа выйдут на ринг не раньше 00:30 по киевскому времени.

Что нужно знать о бое:

Изначально Энтони Джошуа должен был провести бой с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Однако суд обязал Фьюри провести 3-ий поединок с американцем Деонтеем Уайлдером.

Таким образом, Энтони Джошуа согласился на проведение боя с обязательным претендентом по линии WBO Александром Усиком.

Стоит отметить, что в контракте боксеров указан пункт о реванше, однако он будет действовать только при одном условии: если украинский боксер сумеет одержать победу над Джошуа. Этот пункт был внесен, чтобы британец сумел избежать провала.

Этот пункт был внесен, чтобы британец сумел избежать провала. "Несмотря на то, что мне предстоит бой с левшой, я обязан отыскивать пути и слабые места к каждому своему оппоненту", – заявил Энтони.

Ранее Главред уже писал, что в преддверие главного боя всей своей жизни против Энтони Джошуа Александр Усик попробовал силы в шоу-бизнесе – украинский супертяжеловес снялся в клипе скандального крымского дуэта ANNA MARIA.