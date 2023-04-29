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Не Пригожин: астролог назвал имя человека, который может убить Путина

Ангелина Подвысоцкая
29 апреля 2023, 17:50 обновлено 29 апреля, 18:01
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Пригожин хочет захватить российскую власть, но человеком, который может убить Путина, рискует стать соратник диктатора.
Владимир Путин, Влад Росс
Влад Росс назвал имя того, кто может убить Путина / Коллаж фото УНИАН, скриншот из видео

Жизнь российского диктатора Владимира Путина может оборваться, его могут убить. Причем сделать это может достаточно приближенный человек к "директору" России. Об этом заявил известный астролог Влад Росс, сообщает ТСН.

Он отметил, что главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин планирует отобрать у Путина власть. Однако ликвидировать диктатора может совершенно другой человек, считает астролог.

Влад Росс убежден, что исполнителем в убийстве Путина может стать его близкий соратник Сергей Чемезов.

видео дня

"Пригожин хочет захватить военным путем власть в Москве. Пригожин имеет шансы 50/50. Но против него борются другие соратники Путина. Есть Мишустин, есть мэр Москвы Собянин, а им также будут помогать такие влиятельные люди, как Патрушев, и конечно же давний друг и соратник Путина по Германии – Сергей Чемезов. Чемезов – именно тот человек, который может убить Путина", - сказал Влад Росс.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Болезни Путина

Ранее сообщалось, что движения президента РФ Владимира Путина и положение частей его тела свидетельствуют о заболеваниях, которые тщательно скрываются. При этом его ноги буквально ходят ходуном, а руки Путин пытается зафиксировать. Отмечается, что по данным журналистов, у президента России Владимира Путина не двигается правая рука.

В свою очередь известный врач Евгений Комаровский говорит, что не стоит надеяться на то, что в ближайшее время президент РФ Владимир Путин умрет. Он обратил внимание на то, что у хозяина Кремля пока не видно критических проявлений болезни.

Напомним, ранее издание The Mirror писало, что на фоне неудач, которые российские оккупанты терпят в войне против Украины, диктатор Владимир Путин переехал в хорошо охраняемый дворец в Кремле. Такая ситуация вызвана стрессом у хозяина Кремля, ведь совсем недавно он проводил время в подмосковной резиденции в Ново-Огарево.

Смотрите видео Главреда о трибунале над Путиным:

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