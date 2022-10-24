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Не повезло, не срослось: 5 женских имен, которые приносят несчастья

24 октября 2022, 18:29

Имя человека, есть такое мнение, влияет на его судьбу Специалисты составили топ-5 женских имен, которые слывут несчастливыми

Женские имена
5 женских имен, которые приносят несчастья / https://ua.depositphotos.com

Есть среди сотен женских имен такие, которые своих владелиц практически автоматически лишают счастья.

Ирина. Иры обычно дамы, для которых главное в жизни ‒ воля и разум. Они очень категоричны в мыслях и высказываниях. И редко идут на уступки. За что, к слову, иные из старых фаллократов очень любят их распекать. Мол, не нужно Ирам быть "мужиками в юбках", а следует пестовать в себе ‒ мягкость, уступчивость и женственность. Но это сомнительное утверждение.

Вера. Недаром классик пел "Верка поможет, а водка ‒ спасет". Ну насчет первого ‒ тоже сомнительно. А вот второе ‒ правда. Веры очень тверды, напористы и целеустремлены (но, беда в том, что они очень самонадеянны и легкомысленны). Чаще всего она переоценивает свои возможности и отличается крайней грубостью манер. Всему бедой ‒ непростой характер.

Надежда. Мощный характер, присущий Надям ‒ как водится, и плюс, и минус. Довольной части Нади меркантильны, высокомерны и задирают нос без причины. Тем более, это касается ее личной жизни. Ведь они очень требовательны. И постоянно стремятся к лидерству. Вот потому-то Нади часто без возлюбленных, зато с кучей котов.

5 женских имен, которые приносят несчастья

Людмила. У Люд жизнь всегда трудная и полна лишений. Причем проблемы они регулярно сами себе и создают. Это гордые, волевые и целеустремленные дамы. И всегда очень высокого мнения о своей личности. Потому-то ей и тяжело вести разговоры с людьми на равных. Она крайне требовательна ‒ и к себе, и к окружающим. Но зато готова сражаться за свою жизнь. Потому-то и отыскать свою вторую половинку Людам приходится крайне долго. Они часто живет воспоминаниями о прошлом и надеждой на светлое будущее.

Александра. Саши ‒ недаром это имя "двуполое". У них часто очень волевой и крепкий характер. Александрам сложно проживать свои жизни. Но их это не пугает. Они крайне решительны и почти всегда готовы бороться с любыми трудностями. Александра очень эгоистична, властолюбива и очень бескомпромиссна в своих решениях. Кроме того, она всегда стремится быть лидером, отличается непокорностью и неуступчивостью. Что и провоцирует вокруг нее конфликты.

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