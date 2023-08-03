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Не потеряет вкус: как правильно заморозить кабачок

Елизавета Бельмас
3 августа 2023, 17:12 обновлено 3 августа, 17:39
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Главред расскажет, как заморозить кабачки, чтобы они не потеряли вкус.
Как правильно заморозить кабачок
Как правильно заморозить кабачок / коллаж: Главред, фото: pexels

Летом, когда приходит сезон свежих овощей, многие хозяйки берутся за то, чтобы их заморозить на зимнее время. Кабачки не становятся исключением, однако заморозить их довольно трудно. Всё дело в том, что кабачок может утратить свой вкус и текстуру после заморозки. Мы расскажем, как правильно заморозить кабачки, чтобы они не были резиновые.

Как заморозить кабачки на зиму в домашних условиях

Существует не один способ заморозить кабачки. Чаще всего этот овощ режут на кубики и замораживают в контейнерах, однако можно сделать и по-другому. Нет единственного ответа на вопрос о том, как правильно заморозить кабачок, однако есть способ, который поможет сохранить текстуру и вкус.

Необходимо подготовить противень или плоскую поверхность, на которой получится заморозить овощ. Затем необходимо нарезать кабачок не слишком тонкими кольцами и разложить на плоскую поверхность сразу же после этого. Желательно также размещать кольца кабачка на бумажное полотенце. Размещать необходимо так, чтобы каждое кольцо лежало отдельно и, по возможности, не касалось друг друга.

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Сразу после этого необходимо отправить противень или то, на чем вы будете замораживать - в морозильную камеру на несколько часов. Когда кабачок заморозится, его можно убрать в более удобную емкость.

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