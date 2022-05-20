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Не подходит по гороскопу: самые опасные комбинации по знаку зодиака

20 мая 2022, 09:55

Эти пары с максимально разными интересами и жизненными устремлениями будут обречены на ссоры и выяснения отношений.

Гороскоп июнь 2022
Гороскоп на июнь 2022 - самые несовместимые пары гороскопа / depositphotos.com/

Некоторым зодиакальным парам звезды обещают безоблачную супружескую жизнь и взаимопонимание. Но этим знакам не стоит даже пробовать сходиться, разные интересы, характеры и темперамент могут сделать существование каждого в этих отношениях просто невыносимым.

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Астрологи назвали пары по знаку зодиака, которые имеют больше всего шансов расстаться. В их случае противоположности точно не притягиваются.

Овен и Рак

Динамичные и активные Овны не отличаются постоянностью предпочтений, в отличие от чувствительных Раков с консервативными взглядами на жизнь и сильной привязанностью к вещам и местам. Разные приоритеты и отношение к жизни будет вызывать разочарование у обоих. Покорность Рака и агрессивность Овна – не самое лучшее сочетание для гармоничных отношений.

Рак и Водолей

Увлеченный Водолей поначалу может привлечь внимание Раков, однако вскоре это утомит водный знак зодиака, который привык к стабильности. Постоянные перемены станут для них источником стресса. Водолее наоборот охватит скука и это может привести к ссорам и походам "налево".

Лев и Телец

Больших упрямцев зодиакального круга стоит поискать. Эти двое всегда стоят на своем и не спешат поступаться своими интересами. Экономный Телец и Лев, который привык жить на широкую ногу, всегда найдут причину для ссоры. Но больше всего разногласия будут касаться финансовой сферы. Между ними может завязаться дружба, но быть в отношениях – для каждого из знаков это слишком.

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Скорпион и Овен

Независимость обеих представителей зодиакального круга часто будет становиться причиной конфликтов в паре. В спальне у них будет горячо, но этот пожар может вскоре погаснуть. Овны любят быть в центре внимания и не преминут возможностью пофлиртовать. А Скорпионы – те еще ревнивцы.

Близнецы и Рак

Эмоциональные и тонко чувствующие Раки – полная противоположность Близнецам, которые не отличаются особой деликатностью и могут обидеть резким словом. В таких отношениях Раки постоянно будут испытывать стресс и ни к чему хорошему это не приведет.

Дева и Лев

Педантичные экономные Девы не потратят просто так ни одной копейки. Это будет раздражать представителей знака стихии огня, которые не привыкли сдерживать себя в тратах и отказывать себе в чем-либо. Консерваторы Девы часто будут вступать в конфликты с экстравагантными Львами.

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Весы и Козерог

Козероги привыкли контролировать все вокруг. Такая властность и авторитарность может быть им на руку в отношениях с щедрыми Весами. Однако эта пара будет успешной только в том случае, если вторая сторона примет правила игры.

Телец и Водолей

С одной стороны оба эти знака целеустремленно идут на пути к достижению желаемого и добиваются наилучших результатов. Однако проблема в том, что эти знаки зациклены исключительно на собственных успехах и достижениях и будут мало вникать и поддерживать свою вторую половинку. Еще одним камнем преткновения может стать собственничество Тельца, которое идет вразрез со свободолюбивым духом Водолеев.

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