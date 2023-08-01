Не мусор, а полезная вещь: что можно сделать из ненужных пробок от бутылок

Из железных и пластиковых крышек от бутылок можно сделать разнообразные креативные и полезные предметы.

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Поделки из крышек / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Каждый день мы используем множество пластиковых и стеклянных бутылок, а их пробки часто становятся просто мусором. Мы расскажем вам о полезных идеях, что можно сделать из крышек от пластиковых бутылок, чтобы придать им новую жизнь.

Что можно сделать из крышек от пластиковых бутылок?

Магниты и брелоки: Из крышек пластиковых бутылок легко создать яркие магниты или брелоки, которые будут отличным украшением для холодильника или сумки.

Оригинальные подставки: Соберите крышки вместе и создайте оригинальные подставки для горячих предметов на кухне или столе.

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Садовые метки: Используйте крышки с метками для обозначения растений в саду или на огороде.

Декоративные цветочки: С помощью красок и фантазии превратите пробки в яркие декоративные цветочки, которые станут отличным украшением интерьера.

Что можно сделать из железных крышек от бутылок?

Из железных крышек от бутылок можно сделать разнообразные креативные и полезные предметы:

Магниты и брелоки: Крепкие железные крышки можно превратить в стильные магниты для холодильника или яркие брелоки для ключей.

Оригинальные подставки: Соберите несколько крышек вместе и приклейте на них резиновые ножки, чтобы создать оригинальные подставки для горячих предметов на кухне или столе.

Декоративные свечи: Используйте крышки как основание для свечей, наполнив их воском или парафином.

Мини-полки: Приклейте крышки на деревянную основу и создайте удобные мини-полки для мелких предметов.

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