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Не менее трех порций: врачи рассказали, какие продукты обязательно нужны детям

2 августа 2021, 12:43

Около 30 процентов едят одну порцию в день.

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Детям необходимо в четыре с половиной раза больше кальция, чем взрослым / 1zoom.ru

Как и норма о том, что фруктов и овощей должно быть "пять в день", эксперты считают, что дети вплоть до взрослого возраста должны есть не менее трех порций молочных продуктов в день, чтобы получать кальций, необходимый для прочности костей и других преимуществ.

По информации Express.co.uk, опрос родителей с детьми в начальной школе показал, что только 45 процентов молодых людей получют две или более порции.

Около 30 процентов едят одну порцию в день, хотя считается, что во время пандемии ситуация ухудшилась.

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Отсутствие физических упражнений и слишком много времени в помещении означает, что дети младшего возраста и подростки подвергают риску развитие своих костей, говорится в отчете о кризисе со здоровьем костей у детей.

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Среднестатистический ученик получает от 30 до 40 процентов дневной нормы кальция из молочных продуктов и до 17 процентов витамина D из тех же источников, наряду с магнием и йодом.

Доктор Ниса Аслам, терапевт и советник компании Petits Filous, которая проводила исследование, сказала: "Кости с недостатком витаминов, белков, минералов и физических упражнений может быть вредным".

Врач-диетолог Кэрри Ракстон пояснила: "Детям необходимо в четыре с половиной раза больше кальция, чем взрослым, и в семь раз больше витамина D."

Плохое здоровье костей у молодежи привело к возрождению рахита после того, как он в значительной степени исчез в 20 веке.

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