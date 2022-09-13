Не лечит, а калечит: как нужно правильно пить чай с медом

Как правильно пить чай с медом / pixabay.com

Пчелиный мед является одним из самых древних и полезных продуктов питания. Лечебные и пищевые свойства меда хорошо известны и неоспоримы, но в паре с чаем он может навредить.

Как правильно пить чай с натуральным медом

Чай обычно пьют горячим, а для меда нагрев свыше 40 градусов противопоказан. Именно этим малоизвестным моментом вызваны сложности в употреблении чая и меда.

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Диетологи рекомендуют: не добавлять мед в горячий напиток, а употреблять его мелкими порциями вприкуску. Очень полезно его добавлять в охлажденный свежезаваренный чай и комбинировать с различными сортами.

Мед может навредить и без чая

Не нужно забывать про суточную норму потребления медового продукта. Злоупотреблять количеством, который вы добавите в чай, совсем не стоит. Нужно помнить, что мед продукт калорийный, а в больших порциях он способен вызывать аллергическую реакцию в организме.

Чай с нектаром пчел, как любой сладкий продукт по заверению стоматологов, способствует развитию кариеса. Поэтому при возможности всегда почистите зубы или сполосните ротовую полость чистой водой, что значительно уменьшит количество сахара.

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