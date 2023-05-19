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Не каждый может справиться: языковед Авраменко подготовил безумный тест на знание украинского языка

Алина Дембицкая
19 мая 2023, 00:45 обновлено 19 мая, 00:45
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Авраменко предложил выполнить интересное тестовое задание, которое заставляет многих украинцев почесывать голову.
Авраменко
Авраменко подготовил тест на знание украинского языка / коллаж: Главред, фото: скриншот

Выдающийся украинский учитель и языковед Александр Авраменко продолжает активно работать над улучшением языковых навыков сограждан. Постоянное стремление развивать и повышать качество владения языком становится неотъемлемой частью его профессиональной деятельности.

Так, в эфире "Сніданок з 1+1"Авраменко предложил выполнить интересное тестовое задание, которое заставляет многих украинцев почесывать голову. В задании есть три слова: "досвід", "освіта" и "диплом". Лингвист предлагает соединить их со следующими словами: "отримувати", "набувати", "здобувати", "одержувати".

тест Авраменко
Объединить слова из левого и правого столбцов / скриншот

"Вот что делают с "досвідом"? Да, его "набувають". А что делают с "освітою"? "Освіту" "здобувають", а "диплом" либо "одержують", либо "отримують". "Отримуємо" или "одержуємо" только конкретные вещи, которые можно взять в руки", - пояснил Авраменко.

видео дня
тест Авраменко
Правильный ответ / скриншот

Как подытожил языковед, конкретные предметы мы "отримуємо" или "одержуємо", а абстрактные – "набуваємо" или "здобуваємо".

Смотрите видео о точности в словоупотреблении:

Напомним, недавно Александр Авраменко дал конкретные советы, как искоренить суржик в речи и улучшить свой языковой запас. В новом видеоролике лингвист развенчал распространенные ошибки и предложил пройти тест, выбрав правильный ответ среди вариантов.

Также Александр Авраменко посвятил один из своих уроков украинского языка правописания слов иноязычного происхождения. Вы знаете, как правильно: "тІрамісу", "тЕрамісу", или "тИрамісу"?

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