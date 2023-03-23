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Не каша, а деликатес: что добавить в гречку для вкуса

23 марта 2023, 18:05
Гречка - одна из самых полезных и популярных круп среди украинцев.
Что добавить в гречку для вкуса
Что добавить в гречку для вкуса / коллаж фото ua.depositphotos.com

Для того, чтобы любую кашу приготовить вкусно и правильно - нужно знать некоторые секреты приготовления. Главред расскажет, как с помощью просты продуктов улучшить такую привычную кашу как гречка.

Что добавить в гречку для вкуса - вкусно и сытно

Для того, чтобы разнообразить вкус гречки, можно пробовать добавить в нее немного других продуктов. Например, тертый сыр - отлично подойдет пармезан или любой другой. Также можно добавить немного орехов или томаты и фета. Помимо прочего, конечно, часто добавляют грибы, лук, или курицу, а то и все вместе.

Также кашу можно смешивать с омлетом и авокадо.

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Какие специи добавить в гречку - просто каша, но со вкусом

Если желание добавлять в гречку другие продукты отсутствует, можно добавить в нее специи. Некоторые из них могут довольно сильно подчеркивать вкус и делать гречку совершенно особенной и необычной.

Для начала - соль. Эту специю в кашу добавляют почти всегда во время приготовления. Помимо соли можно добавить также перец - он придаст пикантности. Но две эти специи достаточно банальны.

Поговорим о других специях, которые могут разнообразить привычный вкус. Например - куркума, сушеный чеснок или тмин. Также можно попробовать добавить паприку, базилик или орегано.

Что добавить в гречку, чтобы она не была сухой - одна из самых частых проблем

Неожиданно, но факт - чтобы гречка была рассыпчатой и не был сухой - можно добавить в нее немного пищевой соды во время приготовления. Сода - это щелочь, она может придать пышности не только выпечке, но и кашам.

В том случае, если вы не рискуете добавлять соду в кашу - можно воспользоваться обычным сливочным маслом. Оно увлажнит крупу и сделает ее достаточно влажной.

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