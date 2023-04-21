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Что нельзя делать на кладбище во время поминальных дней, чтобы не разгневать живых и умерших

Сергей Кущ
21 апреля 2023, 11:32 обновлено 21 апреля, 11:55
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Поминальные дни - это особый период, когда люди приходят на кладбище, чтобы почтить память ушедших.
Что нельзя делать на кладбище во время поминальных дней
Что нельзя делать на кладбище во время поминальных дней / скриншот YouTube

Кладбище - это место памяти и уважения к ушедшим близким и родственникам, поэтому есть вещи, которые категорически нельзя делать в поминальные дни, которые вот-вот начнутся в Украине.

Нарушать традиции и обряды поминовения

Поминальные дни - это особый период, когда люди приходят на кладбище, чтобы почтить память ушедших. Не стоит нарушать традиции и обряды поминовения, например, шуметь и разговаривать громко, неуважительно относиться к памятникам и цветам на могилах.

Заниматься коммерческой деятельностью

Кладбище - это место памяти и уважения к ушедшим, а не место для коммерческой деятельности. Во время поминальных дней не следует продавать товары и услуги на территории кладбища или приглашать посетителей на свои предприятия.

видео дня

Оставлять на кладбище мусор и отходы

Во время поминальных дней на кладбище собирается много людей, и часто они оставляют мусор и отходы после себя. Не стоит оставлять на кладбище мусор и отходы, а также устраивать пикники и костры на территории кладбища.

Не использовать технику и механизмы на кладбище

Кладбище - это место покоя, поэтому не стоит использовать на нем технику и механизмы, которые могут нарушить тишину и порядок. Например, не следует использовать электронные устройства, которые издают громкие звуки, а также механизмы для работы с землей и растительностью.

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