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Не дождетесь! Американские СМИ "похоронили" Елизавету II

23 февраля 2022, 16:01

Букингемский дворец опровергает слухи, но дерзкий папарацци стоит на своем.

Американские СМИ сообщили о смерти Елизаветы II / gettyimages.com

"Елизавета II скончалась в возрасте 95 лет",- такое сообщение всколыхнуло общественность 23 февраля 2022 года.

Американское издание Hollywood Unlocked на своей странице в Instagram сообщает: "Источник, приближенный к королевской семье сообщил нам эксклюзивную новость о том, что королева Елизавета II умерла. Она была приглашена на свадьбу Эдварда Эннинфула, редактора журнала Vogue, но ее обнаружили мертвой".

Заголовок: "Эксклюзив от Hollywood Unlocked: Королева Елизавета мертва" / instagram.com/hollywoodunlocked

Представители Британской королевской семьи опровергают это, ссылаясь на четкий протокол в случае смерти королевы. В нем четко описано, как следует действовать. Так первым об этом печальном событии от семьи узнает личный секретарь королевы. Он передаст новость премьер-министру и другим членам высшего руководства страны. И лишь затем семья королевы даст официальное заявление в СМИ. Вероятней всего это будет BBC.

Впрочем, главный редактор издания Hollywood Unlocked Джейсон Ли продолжает настаивать на том, что его источник правдив, и скоро весь миру знает о том, что королева Елизавета II скончалась на 70-ом, юбилейном году своего правления.

"Мы не публикуем ложь, и я всегда ручаюсь за свои источники. Ждем официальное объявление из дворца", - заявляет Джейсон Ли.

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Джейсон Ли настаивает, что слухи о смерти королевы Елизаветы 2 - правда / twitter.com/theonlyjasonlee

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Ранее стало известно, что инфанта Испании Кристина де Бурбон, сестра действующего короля Испании Филиппа VI и 6 претендентка в очереди на престол, разводится с мужем Иньяки Урдангарином, испанским футболистом.

Также принц Гарри и Меган Маркл впервые с момента ее рождения показали фото дочери, которую назвали в честь Елизаветы II.

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Елизавета II Королева Британии
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