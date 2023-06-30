Не денежная единица: что означает слово "гривнА" в украинском языке: Авраменко ответил

Даже патриотически настроенные украинцы не всегда правильно называют нашу национальную денежную единицу, подчеркнул языковед.

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Что означает слово "гривнА" в украинском языке? / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Известный учитель и языковед Александр Авраменко посвятил свой экспресс-урок по украинскому языку теме "Деньги".

"Прежде всего напомню, что мы живем не в России, поэтому наши гривны называть "рублями", а тем более "рубасами" неправильно и непатриотично. Но даже патриотически настроенные не всегда правильно называют нашу национальную денежную единицу. Иногда слышишь "гривнА", - сказал Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1".

Языковед призвал украинцев запомнить, что гривнА – это старинное нашейное украшение в форме обруча, в основном из золота.

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"А вот на деньги надо говорить "гривнЯ". Кстати, и на русском языке тоже не "гривнА", а "гривнЯ", - пояснил он.

Также Авраменко рассказал, что "копійки" во множественном числе имеют ударение на последнем слоге: "копійкИ". Поэтому правильно нужно говорить 5, 10 "копійОк". Исключение составляют только случаи из 2, 3 и 4. В этом случае мы говорим 2, 3, 4 "копІйки".

Напомним, ранее Александр Авраменко в своем экспресс-уроке заявил, что слова "скурпульозний" в украинском языке нет. Вместо этого известный учитель Украины назвал другой аналог.

Также ранее Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал, как еще несколько десятилетий назад Украина могла потерять навсегда некоторые слова из своего языка, поскольку работала советская политика сближения языков. Так, языковед рассказал о колоритном слове "дармовис", о котором мало кто знает.

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