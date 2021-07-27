Названы жирные продукты, которые снижают уровень плохого холестерина

Если бляшка, наполненная холестерином, разрывается, вызывая повреждение стенки кровеносного сосуда, может образоваться сгусток крови.
Некоторые люди могут полагать, что их здоровье не подвергается риску, потому что врач не прописал лекарства для их уровня холестерина (пока). Если результаты анализа крови показывают, что у вас слишком много холестерина, вам решать, как его снизить.
Согласно Гарвардской медицинской школе, пектин - разновидность растворимой клетчатки - может снизить уровень "плохого холестерина". Пектин содержится в сочных фруктах, таких как виноград, клубника и цитрусовые.
Что именно делает высокий холестерин?
Благотворительная организация по борьбе с холестерином Heart UK объяснила: "Избыточный холестерин может откладываться в стенках ваших артерий. Могут образовываться жировые участки, известные как бляшки, которые со временем становятся тверже, в результате чего артерии становятся жестче и уже".
Это процесс, известный как атеросклероз, который может затруднить циркуляцию крови по телу.
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Суженные артерии заставят сердечную мышцу работать сильнее, чтобы перекачивать кровь по телу через суженные артерии.
"В конце концов сердце может ослабнуть и перестать работать должным образом", - предупреждает Heart UK.
Если бляшка, наполненная холестерином, разрывается, вызывая повреждение стенки кровеносного сосуда, может образоваться сгусток крови.
"Кусочки сгустков крови могут оторваться и застрять в артерии или вене в другой части тела, что может вызвать сердечный приступ или инсульт", - пояснили в благотворительной организации.
Высокий уровень холестерина также связан с сосудистой деменцией, сердечной недостаточностью и заболеванием периферических артерий.
Как снизить уровень холестерина
На уровень холестерина действительно влияют продукты, которые вы предпочитаете есть.
Некоторые полезные для сердца продукты содержат жиры омега-3, такие как: альфа-линоленовая кислота (ALA), эйкозапентаеновая кислота (EPA) и докозагексаеновая кислота (DHA).
ALA в основном содержится в растительных маслах, орехах и семенах; Между тем, EPA и DHA можно найти в жирной рыбе.
Жирная рыба:
- Сардины
- Лосось
- Скумбрия
- Анчоусы
- Карп
- Угорь
- Селедка (копченая рыба)
- Кильки
- Шпроты
- Рыба-меч
- Форель