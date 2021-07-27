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Названы жирные продукты, которые снижают уровень плохого холестерина

27 июля 2021, 18:48

Если бляшка, наполненная холестерином, разрывается, вызывая повреждение стенки кровеносного сосуда, может образоваться сгусток крови.

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Кусочки сгустков крови могут оторваться и застрять в артерии / Pixabay

Некоторые люди могут полагать, что их здоровье не подвергается риску, потому что врач не прописал лекарства для их уровня холестерина (пока). Если результаты анализа крови показывают, что у вас слишком много холестерина, вам решать, как его снизить.

Согласно Гарвардской медицинской школе, пектин - разновидность растворимой клетчатки - может снизить уровень "плохого холестерина". Пектин содержится в сочных фруктах, таких как виноград, клубника и цитрусовые.

Что именно делает высокий холестерин?

Благотворительная организация по борьбе с холестерином Heart UK объяснила: "Избыточный холестерин может откладываться в стенках ваших артерий. Могут образовываться жировые участки, известные как бляшки, которые со временем становятся тверже, в результате чего артерии становятся жестче и уже".

Это процесс, известный как атеросклероз, который может затруднить циркуляцию крови по телу.

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Суженные артерии заставят сердечную мышцу работать сильнее, чтобы перекачивать кровь по телу через суженные артерии.

"В конце концов сердце может ослабнуть и перестать работать должным образом", - предупреждает Heart UK.

Если бляшка, наполненная холестерином, разрывается, вызывая повреждение стенки кровеносного сосуда, может образоваться сгусток крови.

"Кусочки сгустков крови могут оторваться и застрять в артерии или вене в другой части тела, что может вызвать сердечный приступ или инсульт", - пояснили в благотворительной организации.

Высокий уровень холестерина также связан с сосудистой деменцией, сердечной недостаточностью и заболеванием периферических артерий.

Как снизить уровень холестерина

На уровень холестерина действительно влияют продукты, которые вы предпочитаете есть.

Некоторые полезные для сердца продукты содержат жиры омега-3, такие как: альфа-линоленовая кислота (ALA), эйкозапентаеновая кислота (EPA) и докозагексаеновая кислота (DHA).

ALA в основном содержится в растительных маслах, орехах и семенах; Между тем, EPA и DHA можно найти в жирной рыбе.

Жирная рыба:

  • Сардины
  • Лосось
  • Скумбрия
  • Анчоусы
  • Карп
  • Угорь
  • Селедка (копченая рыба)
  • Кильки
  • Шпроты
  • Рыба-меч
  • Форель
здоровье
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