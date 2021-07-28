Названы "здоровые" добавки, которые сильно травмируют печень: чего следует избегать

Лекарства и пищевые добавки могут повредить печень, пока она выполняет свою работу. / Flickr/ Providence Health Care Vancouver Follow

Согласно новому исследованию, количество пациентов, госпитализированных в больницу с тяжелыми травмами печени, вызванными травяными и диетическими добавками, которые утверждают, что они способствуют росту мышц или снижению веса, увеличивается.

Исследователи из больницы Королевского принца Альфреда изучили записи 184 взрослых, госпитализированных с лекарственным поражением печени в период с 2009 по 2020 годы, пишет Express.co.uk.

Доктор Эмили Нэш, руководившая исследованием, отметила, что случаи повреждения печени, связанные с травяными и диетическими добавками, увеличились с 15 процентов пациентов в период с 2009 по 2011 год до 47 процентов пациентов в период с 2018 по 2020 годы.

Авторы обнаружили, что 115 пациентов имели повреждение печени, вызванное парацетамолом, в течение периода исследования.

Реклама

Читайте такжеКак защитить печень: пять лучших добавок для здоровья печени

Из 69 пациентов с повреждением печени, не связанным с парацетамолом, в 19 случаях применялись антибиотики, а в 15 случаях - травяные и диетические добавки.

Исследование, опубликованное в Медицинском журнале Австралии, также показало, что выживаемость без трансплантации хуже при непарацетамоловом повреждении печени.

Доктор Кен Лю, соавтор исследования, сказал, что он чувствовал себя обязанным изучить связь между диетическими добавками и повреждениями печени после того, как заметил больше пациентов с травмами от лекарств, обычно не связанных с повреждением печени.

Он объяснил: "Я начал замечать травмы у пациентов, поступивших с травмой печени, после приема добавок для бодибилдинга у мужчин или добавок для похудания у женщин. Я решил, что мне лучше провести исследование, чтобы проверить, верна ли моя догадка о том, что большее количество этих веществ вызывает эти травмы".

Лю и его команда заявили, что необходимо более строгое регулирование приема добавок и других альтернативных и естественных методов лечения.

Доктор Кен Харви, врач общественного здравоохранения и президент организации "Друзья науки в медицине", сказал, что важно отметить, что в исследовании Лю изучались только самые серьезные повреждения печени, поэтому реальный уровень вреда, вероятно, намного выше.

Он отметил: "В исследовании исследуются только тяжелые случаи, поступившие в специализированное отделение печени; они не могут быть экстраполированы на общую частоту связанных с комплементарной медициной повреждений печени в Австралии ".

Как отмечает Медицинская школа Джонса Хопкинса, печень отвечает за расщепление лекарств и выработку желчи, которая уносит отходы и имеет решающее значение для пищеварения.

Лекарства и пищевые добавки могут повредить печень, пока она выполняет свою работу.

Некоторые вещества образуют токсичные метаболиты, которые могут настолько сильно повредить клетки печени, что они больше не могут функционировать.

По данным клиники Майо, это повреждение может вызвать рубцевание, которое может привести к печеночной недостаточности и может быть опасным для жизни.

Татьяна Кушнер, доцент Медицинской школы Икан на горе Синай в Нью-Йорке, объясняет: "Травяные чаи и пищевые добавки определенно могут привести к повреждению печени и даже к печеночной недостаточности.

"В зависимости от травы, воздействие может быть острым и разрешиться самостоятельно или перерасти в хроническое заболевание печени и печеночную недостаточность, что потребует пересадки печени".

Как сохранить печень здоровой

Согласно Everyday Health, вот несколько советов, которые помогут сохранить печень в хорошем состоянии:

Всегда спрашивайте своего врача о растительном продукте, прежде чем принимать его.

Изучите список ингредиентов лечебного средства на травах, прежде чем пробовать его.

Ограничьте количество потребляемых вами растительных продуктов

Проверьте веб-сайт LiverTox для получения справочной информации о средствах правовой защиты.

Известно, что хроническое употребление или неправильное употребление таких препаратов, как стероиды и ингалянты, необратимо повреждает печень.

Кроме того, одновременное употребление алкоголя и некоторых лекарств может увеличить риск повреждения печени.