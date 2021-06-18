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Названы вещи, которые крадут вашу энергию и здоровье

18 июня 2021, 23:23
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Энергетика мертвых цветов забирает энергию радости и счастья из вашего дома, а также здоровье.

Вещи, которые надо немедленно выбросить из дома / pixabay

Есть вещи в доме о которых вы даже не задумываясь можете получать негатив. Они просто могут забирать вашу энергию. В таких случаях вы испытываете беспричинную усталость, сонливость, все валится из рук.

Эксперты советуют как следует осмотреться по сторонам и начать наводить порядок.

Одежда, которую вы не носите. Разберите завалы в ваших шкафах и избавьтесь от вещей, которые вы не носите и не будете уже никогда надевать. Такая одежда лишь занимает пространство и отнимает время - ведь несмотря, что ею не пользуются, перекладывать иногда с места на место приходится. В мусорник должна пойти и одежда, что пришла в негодность, пишет dekor.delfi.

Посуда с дефектами. Как только посуда надбилась, треснула или получила любой другой дефект, избавьтесь от нее немедленно. Трещины, сколы и т. д. создают потоки негативной энергии, которые способны вызывать неприятности у всех членов семьи.

Растения, которые притягивают негатив. Некоторые комнатные растения привлекают в дом благополучие, однако если речь идет о засохших букетах, то дела обстоят совершенно иначе. Энергетика мертвых цветов забирает энергию радости и счастья из вашего дома.

Подарки, что не пришлись по душе. Не всегда презенты дарят положительную энергетику и приятные воспоминания. Вещи, что вам не нравятся или подарены людьми, которые не вызывают положительных эмоций, унесите из дома подальше.

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Сломанная техника. Неисправные приборы таят в себе зло незавершенных дел, вызывая отрицательные эмоции. Любые бытовые приборы, которые не удается отремонтировать, уберите из дома, чтобы они не стали "пожирателями" позитивной энергии.

здоровье приметы
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