Названы три умных совета по приготовлению на гриле, чтобы избежать риска рака

Когда вы этим летом разожжете гриль, вы сможете насладиться только мясом, приготовленным до золотисто-коричневого цвета, с аппетитной хрустящей корочкой.

Но несколько неправильных действий в вашем режиме приготовления на гриле могут увеличить риск рака - и заставят вас задуматься, является ли ваш горячий гамбургер более рискованным, чем вкусным.

Связь между жаром и раком

При приготовлении мяса на гриле следует помнить о двух типах вредных соединений:

гетероциклические амины (ГКА)

полициклические ароматические углеводороды (ПАУ)

Согласно Национальному институту рака, HCA образуются, когда аминокислоты (из которых состоят белки), сахар и креатин или креатинин (вещества, содержащиеся в мышцах) реагируют при высоких температурах.

ПАУ образуются, когда соки и жир из мяса, приготовленного на гриле на открытом огне или с других нагретых поверхностей, капают на огонь или поверхность, что вызывает пламя и дым. ПАУ обнаруживаются в образующемся дыме и прилипают к поверхности мяса. Копчение мяса также может создавать ПАУ.

По данным Национального института рака, в то время как ГКА в значительных количествах содержатся только в мясе, приготовленном при высокой температуре, ПАУ также встречаются в других копченых продуктах, а также в сигаретном дыме и выхлопных газах автомобилей.

Исследования на людях все еще ограничены, но исследования показали, что эти соединения могут иметь корреляцию с раком. Например, согласно обзору 2009 года, опубликованному в журнале Nutrition and Cancer, многочисленные эксперименты in vitro и in vivo показали, что ГКА являются мощными мутагенами, которые могут вызывать опухоли на животных моделях.

В обзоре также отмечалось, что исследования, проведенные на людях (хотя обычно небольшие по размеру выборки), показали, что высокое потребление хорошо прожаренного мяса или высокое воздействие определенных HCA может быть связано с риском рака груди, простаты, легких, желудка, пищевода и поджелудочной железы.

В частности, жареное красное мясо может быть фактором риска рака поджелудочной железы, согласно часто цитируемому исследованию в сентябре 2002 года, опубликованному в журнале Mutation Research.

Исследователи отметили, что способ приготовления мяса, помимо общего потребления, важен для определения результатов употребления мяса в эпидемиологических исследованиях.

К счастью, не стоит отказываться от гриля. Есть три основных способа насладиться жареным на гриле мясом, снизив при этом воздействие этих химикатов.

Советы по приготовлению на гриле, которым нужно следовать при следующем приготовлении пищи

1. Мариновать мясо

По данным Американского института исследований рака (AICR), мариновая мясо, птицу и рыбу не менее 30 минут перед приготовлением, вы не только придаете им аромат, но и уменьшаете образование ГКА.

Использование смеси с уксусом, вином или лимонным соком и маслом, травами и специями, по-видимому, является ключевым моментом.

"Эти маринады предотвращают образование соединений, вызывающих рак, на поверхности мяса во время приготовления на гриле", - говорит Кейт Айоб, доцент медицинского колледжа Альберта Эйнштейна.

Хотя необходимы дополнительные исследования, чтобы определить, как именно маринады помогают снизить ГКА, это может быть связано с соединениями в ингредиентах, согласно AICR. Маринование мяса оказывает даже большее влияние на снижение образования HCA, чем снижение температуры приготовления.

"В качестве маринада мне нравится комбинация лимонного сока и растительного или канолового масла, а также старая заливная специя или хорошая специя для гриля", - говорит Аланна Уолдрон, диетолог из Онкологического центра Перлмуттера при Нью-Йоркском университете в Лангоне.

"Когда вы делаете свой собственный маринад, просто храните его в холодильнике, чтобы предотвратить болезни пищевого происхождения".

С другой стороны, если вы предпочитаете готовый маринад, эти полезные смеси, одобренные Ayoob, - отличное место для начала.

2. Готовьте на слабом огне

При приготовлении на гриле важно избегать слишком горячего мяса, конечно же, при приготовлении его до безопасной температуры.

"Уменьшите температуру готовки или, если вы используете уголь, зажгите меньше", - говорит Аюб. "Это действительно снижает образование ГКА и ПАУ".

По данным Национального института рака, степень готовности вашего мяса, тип мяса и способ приготовления будут определять образование ГКА и ПАУ.

Однако независимо от того, какой тип мяса вы готовите, мясо, приготовленное при высоких температурах, может образовывать больше HCA. Например, хорошо прожаренная или приготовленная на гриле курица и стейк имеют высокую концентрацию ГКА.

Между тем, поскольку при приготовлении мяса на гриле появляется дым, он способствует образованию ПАУ. Уменьшите риск обострения, удалив видимый жир с мяса.

"Вы также можете застелить гриль фольгой и проделать отверстия, чтобы через них капал жир", - говорит Аюб. "Таким образом, образующийся дым не соприкасается с мясом". Обертывание мяса фольгой во время приготовления на гриле также может снизить общий уровень ПАУ, согласно исследованию, опубликованному в Zagazig Veterinary Journal за декабрь 2016 года.

Согласно классическому исследованию, опубликованному в мае 2005 года в журнале Nutrition Reviews, на которое ссылается AICR, есть также несколько других шагов, которые вы можете предпринять для уменьшения образования канцерогенных соединений:

Избегайте длительного приготовления, особенно при высоких температурах, чтобы уменьшить образование ГКА и ПАУ.

Постоянно переворачивайте мясо на высокий источник тепла для значительного снижения образования HCA.

Используйте микроволновую печь, чтобы начать готовить мясо, а затем положите его на гриль, чтобы уменьшить образование HCA. (Это ограничивает время, в течение которого мясо находится в контакте с высокой температурой.)

Если вы готовите на сковороде, не используйте подливку из мясных капель: остатки сковороды могут содержать столько же или больше HCA, как и само мясо.

Если вы хотите купить гриль, подумайте о газовом гриле. Вы можете лучше контролировать температуру и для достижения наилучших результатов зажигайте внешние конфорки, а не центральную, а затем готовьте пищу в центре гриля с закрытой крышкой, согласно Cedars-Sinai.

Вы также можете смоделировать этот метод с помощью угольного гриля, переместив угли в сторону гриля и приготовив мясо в центре, чтобы оно готовилось косвенным нагревом.