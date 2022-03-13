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Названы три самых суеверных знака зодиака, которые верят в приметы и боятся навлечь беду

13 марта 2022, 00:08

Эти знаки зодиака очень верят в приметы и боятся навлечь беду.

гороскоп
Гороскоп / ua.depositphotos.com

Многие люди чрезмерно тревожны и паника накрывает их с головой. Такие стрессы могут повлечь за собой панические атаки и депрессию. Кроме того, такие люди часто верят в различные приметы.

Эксперты назвали три самых суеверных знака зодиака. Они очень верят в приметы и боятся навлечь беду.

Знак зодиака Рыбы полагаются на свою интуицию, если им нужно принять какое-то решение. Они очень внимательны к деталям и цифрам и точно знают, какие дни в астрологии считаются неблагоприятными. Рыбы верят во все приметы и следят за фазами Луны.

Близнецы очень миролюбивы. Люди данного знака зодиака всегда хотят казаться смелыми и решительными, но на самом деле они верят во всем в приметы. И точно не будут планировать важные дела, если им дорогу перебежал черный кот. Иногда это мешает им достичь настоящего успеха.

Скорпионы склонны думать, что их враги распространяют слухи за спиной. Эти подозрения возникают из-за их богатого воображения. Кроме того, Скорпионы уверены, что нужно знать все суеверия, ведь они очень боятся навлечь на себя беду.

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