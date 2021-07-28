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Названы три самых невезучих знака Зодиака

28 июля 2021, 23:10

Удача, как известно, любит смелых и дерзких знаков Зодиака.

Самый неудачливый знак зодиака / pixabay

Удача и везение - один из главных формул жизни каждого из нас. Но вот астрологи говорят, что не всем знакам Зодиака везет. Все дело в образе жизни и дате рождения.

Как говорят астрологи издания Femina есть три знака, которых удача обходит стороной. Представители этих знаков - Дева, Рак и Козерог - так и притягивают к себе проблемы и неприятности.

Девы, по словам астрологов, самые неудачливые в зодиаке. Они склонны к настойчивости и хотят предсказать каждое событие своей жизни. Так что им трудно оставить место для удачи.

Рак оказался на втором месте в рейтинге самых невезучих. Этот очень сдержанный водный знак склонен опасаться всего и вся. Более того, представите данного знака Зодиака довольно не уверены в себе, и предпочитают все отменить в последний момент. Слишком осторожное поведение может помешать Ракам воспользоваться большими профессиональными возможностями.

Козерог, довольно уперты знак Зодиака. По словам астрологов, такие люди рассчитывают только на свои силы и не доверяют людям, потому зачастую удача оставляет этот знак Зодиака.

астролог знак Зодиака
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