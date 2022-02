Названы три продукта, которые каждый день едят долгожители

Чеснок / pixabay

Употребление сахара и жирных продуктов становится причиной возникновения многих проблем со здоровьем.

При этом существуют продукты, которые полезны для здоровья и их каждый день употребляют долгожители, пишет Eat This, Not That!

Бобы - это основной продукт питания большинства долгожителей. Например в фасоле содержится полезное количество клетчатки и других питательных веществ, которые помогают бороться с различными болезнями.

Черноглазый горох является нормальной частью ежедневного рациона на острове Икария в Греции. Ученые выяснили, что эти бобы обладают противораковыми и противодиабетическими свойствами. Кроме того, они полезны для сердца.

Черные бобы содержат большое количество клетчатки и антиоксидантов. Они помогают при диабете и снижают риск сердечных заболеваний.

Долгожители регулярно едят чеснок. Ученые утверждают, что чеснок является одним из "самых мощных природных лекарств". Кроме того, чеснок помогает снизить появление заболеваний, которые довольно часто приходят с возрастом.

В лососе содержится большое количество омега-3 жирных кислот. Они помогают укрепить сердце и уменьшают появление сердечно-сосудистых заболеваний. Данные кислоты также снижают хроническое воспаление в организме.

