Названы три натуральные добавки, которые могут вызвать опасные для жизни осложнения

Эксперты настаивают на том, что преимущества здорового питания перевешивают преимущества добавок. / iPhones

В отличие от прописанных лекарств, добавки не обязаны предупреждать потребителей об их потенциальных рисках. Хотя доказательства благотворного воздействия фруктов и овощей убедительны, многие из заявлений компаний, производящих пищевые добавки, необоснованны.

Фактически, некоторые добавки, используемые для снижения уровня холестерина и артериального давления, могут даже повысить вероятность сердечного приступа.

Гарвардская медицинская школа предупредила, в частности, о трех из них, которые могут принести больше вреда, чем пользы, пишет Express.co.uk.

Красный дрожжевой рис

Добавки из красного дрожжевого риса получают из плесени, выращиваемой на рисе в контролируемых условиях, чтобы обеспечить образование высоких уровней активных ингредиентов.

Эти же активные ингредиенты используются в статинах, снижающих уровень холестерина.

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Клинические испытания красного риса показали, что он содержит большое количество монаколина К, который снижает уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП).

Таким образом, добавка имеет многие из тех же побочных эффектов, потенциальных взаимодействий и мер предосторожности, что и статины.

Доктор Питер Коэн, доцент медицины Гарвардской школы, изучающий пищевые добавки, в том числе красный дрожжевой рис, сказал: "Некоторые продукты практически не содержат активных ингредиентов, а другие имеют такое же количество, как и низкая рецептурная доза. Это может быть нормально, если вы не принимаете статины, но если да, то вы можете получать слишком много лекарства; которые могут вызвать мышечную боль или даже опасный для жизни разрыв мышц, который может повредить другие системы организма ".

Добавки с чесноком

Некоторые пациенты с гипертонией принимают добавки с чесноком, чтобы снизить кровяное давление.

Хотя добавка также обещает снизить уровень холестерина, исследования, посвященные влиянию добавки на холестерин, неоднозначны.

Риск, связанный с этой добавкой, связан с тем, как она взаимодействует с другими лекарствами, такими как разжижители крови, препараты, снижающие уровень холестерина, и лекарства от артериального давления.

Кроме того, несколько исследований показали, что добавка содержит соединение под названием аллицин, которое может вызвать токсичность для печени при приеме в больших количествах.

L-аргинин

Добавки L-аргинина обычно используются людьми, которые хотят улучшить кровообращение и снизить кровяное давление.

Аргинин работает путем синтеза оксида азота, который помогает кровеносным сосудам расслабляться и расширяться. По данным клиники Майо, добавка может увеличить риск смерти для людей, недавно перенесших сердечный приступ.

Фактически, исследование влияния L-аргинина на выживших после сердечного приступа было остановлено после того, как шесть участников, принимавших добавку, умерли.

Добавка также может вызвать слишком низкое кровяное давление, если добавка взаимодействует с другими лекарствами, снижающими артериальное давление.

Люди, которым прописаны препараты для разжижения крови, также могут увеличить риск кровотечения после приема добавок L-аргинина. Эксперты недавно предостерегли от пищевых добавок, которые утверждают, что они способствуют росту мышц или снижению веса после того, как несколько пациентов были госпитализированы с тяжелыми повреждениями печени.

Предыдущие исследования, в частности, исследование, проведенное Университетом Колорадо, показали, что те, кто принимал дополнительные витамины и минералы, чаще имели проблемы со здоровьем.

Результаты исследования подняли серьезные вопросы об эффективности рынка пищевых добавок, который в настоящее время в Великобритании составляет около 500 миллионов фунтов стерлингов.

Многие добавки утверждают, что обладают свойствами, лежащими в основе положительного эффекта употребления фруктов и овощей, поскольку они впитывают вредные побочные продукты обмена веществ, которые могут повредить клетки и вызвать старение. Однако эксперты настаивают на том, что преимущества здорового питания перевешивают преимущества добавок.