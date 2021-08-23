Названы три наихудших низкокалорийных продукта для похудения

В диетической газировке нет углеводов, но включение ее в режим похудения считается спорным шагом среди экспертов. / 1zoom.ru

Пища с низким содержанием углеводов, не означает, что она полезна. Более того, этикетка с низким содержанием углеводов не означает, что это поможет вам похудеть.

Несмотря на эти истины, пищевые компании стремятся производить альтернативы с низким содержанием углеводов, и мы готовы за них платить.

По информации Livestrong.com, согласно данным, опубликованным в Йельском журнале биологии и медицины в июне 2010 года, в период с 1999 по 2004 год количество продуктов с искусственными подсластителями (которые снижают количество углеводов в пище) увеличилось с 369 до 2346.

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По-прежнему популярны продукты, приготовленные из заменителей сахара и низкокалорийных заменителей. Сегодня мы видим их в новых итерациях: от кето-хлопьев с добавлением фруктов до газированных напитков со стевией и шоколада с низким содержанием углеводов - есть варианты, скрывающиеся в каждом углу продуктового магазина.

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Большой недостаток этих обработанных низкоуглеводных продуктов?

"У них есть "ореол здоровья", то есть они заставляют вас чувствовать, что они настолько здоровы, что вы можете есть столько, сколько хотите, что не соответствует действительности и может саботировать ваши усилия по снижению веса", - зарегистрированный диетолог Дон Джексон, доктор медицинских наук.

Худшие продукты с низким содержанием углеводов

Хотите знать, каких продуктов с низким содержанием углеводов вам следует избегать?

1. Диетическая газировка

Конечно, в диетической газировке нет углеводов, но включение ее в режим похудения считается спорным шагом среди экспертов.

Было обнаружено, что некоторые заменители сахара, такие как сахарин, имеют противоположный эффект, на который надеются люди, покупающие "диетические" продукты.

Показательный пример: в исследовании, опубликованном в Американском журнале клинического питания в мае 2019 года, в котором участвовали взрослые с избыточным весом или ожирением, те, кто пил напитки, подслащенные сахарином, в течение четырех недель набирали примерно такой же вес, как и их коллеги, которые пили регулярно сахаросодержащие напитки. Интересно, что в то время как сахаросодержащие напитки содержали сотни калорий, подслащенные сахарином напитки содержали не более пяти калорий.

В исследовании участники также пили напитки, подслащенные другими альтернативами, такими как аспартам и rebA; эти люди не набирали вес. Участники, которые выпили напиток, подслащенный сукралозой (что входит в состав Splenda), похудели и меньше ели за четырехнедельный период.

Диетическая газировка также получает неоднозначные отзывы, потому что некоторые эксперты считают, как указано в Food Insight, что, когда вы решите пить диетическую газировку, вы с большей вероятностью позже воспользуетесь более калорийным выбором. Например, вы заказываете и едите десерт, потому что выбрали диетическую газировку.

Исследования также показывают, что такие напитки, как диетическая газировка, могут на самом деле разжигать ваш аппетит, согласно обзору 2009 года в Американском журнале клинического питания, а это означает, что вы восполните или, возможно, перекомпенсируете калорийность обычной газировки другими способами.

Подумайте о том, чтобы полностью отказаться от диетической газировки или, по крайней мере, выбрать ее с умом. Вы можете выбрать подслащенные сукралозой, когда действительно балуетесь, хотя необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить преимущества подсластителя. Еще лучше: пейте воду или сельтерскую воду, подслащенную настоящими фруктами.

2. Упакованные продукты с низким содержанием углеводов, сделанные из сахарных спиртов

Многие упакованные продукты могут похвастаться низким содержанием углеводов, но то, что они редко упоминают на этикетке, - это то, как они полагаются на сахарные спирты, чтобы исключить натуральные вещества. Вам придется заглянуть в список ингредиентов, чтобы найти эту информацию, но вот совет: сахарные спирты обычно встречаются в продуктах с пометкой "без сахара" или "с низким содержанием сахара".

В списках ингредиентов сахарные спирты могут фигурировать под следующими названиями: маннит, сорбит, ксилит и эритрит. Если вы не узнали ингредиент, скорее всего, это тоже сахарный спирт.

Так в чем же дело с этими заменителями сахара? По данным клиники Кливленда, сахарные спирты превращаются в глюкозу медленнее, чем обычный сахар, и для переваривания требуется очень мало инсулина, что делает его более благоприятным для диабета вариантом, чем обычный сахар.

Хотя продукты, подслащенные сахарным спиртом, могут содержать мало углеводов, они не калорийны; если вы будете есть их в избытке, вы можете набрать вес.

Сахарные спирты предназначены для подслащивания пищи, поэтому маловероятно, что пища, в которой они содержатся, является здоровой пищей или содержит необходимые питательные вещества, чтобы поддерживать вашу энергию. На самом деле, эти продукты могут только усилить тягу к сладкому.

"Даже сладости с низким содержанием углеводов, такие как хлопья и шоколад, могут поднять вам настроение, так что вы вряд ли откажетесь от привычки постоянно испытывать тягу ко всем видам сладостей", - говорит Блатнер.

Кроме того, поскольку они не полностью всасываются желудком, сахарные спирты обладают слабительным эффектом и могут способствовать появлению газов, вздутию живота и общему дискомфорту в желудке.

А сладости в целом, как правило, содержат мало калорий и мало питательных веществ (иначе говоря, пустые калории), что способствует увеличению веса.

3. "Кето-дружественные" упакованные продукты с высоким содержанием насыщенных жиров

Ограничение количества насыщенных жиров в вашем рационе - это разумный шаг для поддержания здорового веса и здоровья сердца. Если вы сидите на диете, возможно, вы уже воздерживаетесь от жирных закусок.

Поскольку жир содержит больше калорий, чем белок и углеводы, закуски с добавлением жира также обычно высококалорийны, поэтому их чрезмерное употребление - довольно надежный способ поправить вес.

Тем не менее, популярные планы питания, ориентированные на жиры, такие как кето-диета, игнорируют эту общепринятую точку зрения, отдавая предпочтение сокращению углеводов.

Упакованные закуски, одобренные кето, как правило, содержат насыщенные жиры (из таких ингредиентов, как кокосовое и пальмовое масло), а также заменители сахара и / или белковые изоляты.

"Хотя белок сам по себе может насытить, изоляты белка - это всего лишь отдельная часть пищи", - говорит Блатнер.

Хотя белок обычно помогает вам оставаться сытым, эти изолированные части могут заставить вас хотеть большего, что не соответствует их назначению.

"Для сравнения, цельнобелковая пища обеспечивает другие сбалансированные питательные вещества. Истинная полнота достигается как за счет душевного удовлетворения, так и за счет физической полноты от цельных источников пищи", - говорит Блатнер, добавляя, что более надежным способом является сосредоточение на цельных продуктах, таких как бобы, орехи и семена. чтобы убедиться, что вы получаете все, что нужно вашему телу, и ничего лишнего.

Исследование, опубликованное в октябре 2020 года в журнале Medicine, предполагает, что соблюдение кето-диеты может помочь вам похудеть в краткосрочной перспективе, но не надолго. Исследования показывают, что кетогенная диета не предотвращает ожирение и не обращает его вспять, а также вредна для здоровья сердца в целом.