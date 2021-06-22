Названы топ-9 продуктов, которые никогда не испортятся

Продукты, которые не портятся / pixabay

Соблюдая все правила хранения, эти продукты практически невозможно испортить. Каждая хозяйка должна знать о пользе хранения таких продуктов у себя на кухне.

Сахар. Гарантированный срок пригодности сахара составляет 8 лет. Чтобы продукт прослужил вам, как можно дольше, храните его в сухом и прохладном месте в специальной таре.

Рис. Его также хранят в сухом и прохладном месте. Во избежание появления пищевой моли, храните в плотном контейнере, который не пропускает посторонних запахов.

Алкоголь. Качественный крепкий алкоголь может годами храниться в вашем мини-баре. Для этого не допускайте попадания солнечного света, следите за температурой и уровнем влажности. Интересно, что виски, ликеры и вино лучше хранить в горизонтальном положении, а коньяк — в вертикальном.

Мед. Еще один продукт без определенного срока годности.

Жидкий ванильный экстракт. Поскольку в экстракте содержится алкоголь, правила хранения аналогичные – не открывайте продукт без надобности и храните в сухом, прохладном месте.

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Соль. Соль боится влаги, поэтому хорошо проветриваемые места станут идеальным местом для ее хранения.

Масло гхи. Это коровье сливочное масло, из которого в процессе вытапливания были удалены вода и молочный белок. Хранится такая масса в стеклянной или керамической таре годами.

Белый уксус. Чтобы продукт не выветрился, храните его в плотно закрывающейся герметичной таре. Не рекомендуется держать уксус в холодильнике - в бутылке может появиться осадок.

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Соевый соус. Закрытый соевый соус хранится годами. Он не теряет своего вкуса и аромата за счет наличия в составе соли – природного антисептика и консерванта. Лучшее место для хранения соуса – дверца в холодильнике.