Названы странные способы сохранить здоровье сердца и сосудов

Сердце может быть здоровым почти у каждого/ ua.depositphotos.com

Здоровая пища, регулярные занятия спортом и отсутствие вредных привычек — вот проверенные способы поддерживать свое сердце в отличной форме.

Но помимо употребления овощей и посещения тренажерного зала, есть и другие профилактические меры, которые вы можете предпринять, чтобы снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, пишет Livestrong.com.

По информации Джона П. Хиггинса, доктор медицинских наук, спортивный кардиолога и профессора сердечно-сосудистой медицины в Медицинской школе Макговерна в Центре медицинских наук Техасского университета, есть несколько удивительно простых ежедневных стратегий, которые помогут вашему сердцу работать в полную силу.

1. Домашняя гигиена полости рта

Конечно, чистка зубов зубной нитью и щеткой важны для предотвращения неприятного запаха изо рта и кариеса, но эти здоровые стоматологические привычки также могут быть полезны для вашего сердца.

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Хотите верьте, хотите нет, но "исследования показывают, что чистка зубов два раза в день в течение как минимум двух минут может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний", — говорит доктор Хиггинс.

Действительно, исследование, опубликованное в декабре 2019 года в Европейском журнале профилактической кардиологии, обнаружило корреляцию между правильным уходом за полостью рта и снижением вероятности фибрилляции предсердий и сердечной недостаточности.

Ученые предполагают, что плохая гигиена полости рта может привести к попаданию бактерий в кровоток, инфекциям и системному воспалению, которое лежит в основе сердечных заболеваний.

Собака

Четвероногие пушистые друзья не только очаровательны и приятны, они также могут улучшить здоровье вашего сердца. Действительно, люди, у которых есть домашние животные, сообщают, что чувствуют себя более счастливыми, а также реже курят или болеют диабетом, говорит доктор Хиггинс.

В частности, владельцы собак, как правило, живут дольше и лучше справляются с сердечным приступом или инсультом по сравнению с их коллегами без собак-компаньонов, согласно метаанализу, опубликованному в октябре 2019 года в журнале Circulation: Cardiovascal Quality and Outcomes.

Доктор Хиггинс также указывает на другие исследования, которые связывают владение собакой с более низким кровяным давлением. Вероятно, это связано с тем, что собак нужно выгуливать, поэтому их владельцы склонны быть более физически активными, регистрируя большее количество шагов каждый день. Кроме того, собаки обеспечивают социальную поддержку и помогают облегчить одиночество, что способствует общему хорошему здоровью.

Сон

Если вы достаточно не спите, это также может повредить работу сердца.

"Плохое количество и качество сна связаны с ожирением, нездоровым питанием, диабетом, повышенным уровнем холестерина и гипертонией, которые являются факторами риска инсульта и ишемической болезни сердца", — говорит доктор Хиггинс, добавляя, что взрослые должны стремиться спать от семи до девяти часов.

"Соблюдение естественного циркадного ритма также важно", — говорит он. Если вы изо всех сил пытаетесь хорошо выспаться, попробуйте придерживаться постоянного графика, когда вы ложитесь спать и просыпаетесь в одно и то же время каждый день. Погружение в подобный график может помочь вашему телу более эффективно погрузиться в глубокий сон.

И есть доказательства того, что это приносит пользу вашему тикеру. У пожилых людей, у которых не было постоянного графика сна — то есть у них было нерегулярное время сна и пробуждения или разное количество сна каждую ночь — вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний почти в два раза выше, чем у людей с регулярным режимом сна.

Время, когда вы ложитесь спать, тоже может иметь значение. Исследование, проведенное в ноябре 2021 года в журнале European Heart Journal: Digital Health, охватило более 100 000 человек и показало, что те, кто ложился с 10 до 23 часов, имели более низкий риск сердечных заболеваний, чем люди, которые ложились спать раньше или позже.

Смех

Оказывается, смех действительно лучшее лекарство, особенно когда речь идет о поддержании здоровья сердца.

"Смех связан с улучшением функции сосудов и снижением артериального давления, плюс исследования показывают, что смех может уменьшить воспаление артерий, повысить уровень холестерина ЛПВП (хорошего) и снизить уровень гормонов стресса", — говорит доктор Хиггинс.

Управление стрессом особенно важно, когда речь идет о здоровье сердца. Это связано с тем, что хронический стресс может повышать кровяное давление и уровень холестерина, что, в свою очередь, повышает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, согласно данным Американской кардиологической ассоциации.