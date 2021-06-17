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Названы способы, как отвести от себя плохие приметы

17 июня 2021, 19:33

У каждого человека наверняка найдется пара-тройка примет, которые вызывают страх.

Приметы
Приметы на удачу / pixabay

Некоторые нехорошие приметы и суеверия нам знакомы с детства и так не хочется, чтобы плохое сбывалось. Мы расскажем вам, как отвести от себя плохие приметы.

У каждого человека наверняка найдется пара-тройка примет, которые вызывают страх. Можно ли как-то отвести от себя нехорошие приметы и избавиться от жизненных бед?

Помните о том, что все установки в вашей голове и именно ваши мысли "программируют" вас на то, какие события в жизни с вами случаются.

Антиприметы. Наверняка многие из вас, боясь сглазить свою удачу или удачу близкого человека, не раз стучал по дереву или трижды плевал через левое плечо. Это не что иное, как антипримета. Более того, вы сами можете придумать для себя антиприметы, которые будут нейтрализовать дурные предзнаменования.

Например, если примета предвещает болезнь, то можете повторять аффирмацию "Я здоровый, сильный и счастливый", а если сулит бедность – произносите про себя положительные установки типа "Я богат", "Я привлекаю богатство" или "Я в безопасности".

"Стереть" дурной знак. Чтобы дурная примета не сбылась, ее нужно стереть и сделать это достаточно просто. Так, сконцентрируйтесь на неприятном событии, которое с вами произошло, и мысленно сотрите происходящее. Можете представить, что у вас в руках ластик, а нехорошая примета нарисована на листе бумаги: сотрите ее.

Многие современные люди считают приметы пережитками прошлого, поэтому просто не верят в них. А что заставляет вас боятся перебегающего дорогу черного красивого кота или невинного воробушка, залетевшего случайно в распахнутое окно? Просто не верьте в то, что такие обыденные события являются дурными знаками судьбы - и страху просто некуда будет деться, кроме как растаять в вашем подсознании, как снег на солнце.

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Если все же что-то заставляет волноваться и боятся того, что примета сбудется, просто гоните от себя нехорошие мысли и настраивайтесь на то, что все в вашей жизни прекрасно, а впереди – только радость и счастье.

приметы
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