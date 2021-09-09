Названы симптомы рака груди, которые не связаны с опухолью

Лучше всего исследовать свою грудь в целом, отслеживая, как они обычно выглядят и ощущаются./ ua.depositphotos.com

Не нужно гуглить "ранние признаки рака груди", чтобы знать, что одним из характерных симптомов является уплотнение в груди. В конце концов, неровности, такие как шишки, являются наиболее распространенным явлением, на которое женщинам советуют внимательно следить и прощупывать во время самообследования груди.

Но как насчет симптомов рака груди, которые не опухоль? Они встречаются чаще, чем вы думаете, пишет Women`s Health.

Симптом, не связанный с опухолью, был именно тем, что обнаружила 34-летняя Меган Холл до того, как ей поставили диагноз рака груди. "Я заметила, что что-то зеленое пролилось на передней части моей рубашки, я ничего об этом не подумал - пока я не попыталась снять ее и не поняла, что она прилипла к моему соску", - сказала Меган. "Из моей груди текла зеленая жидкость", - говорит она.

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Симптомом рака груди у Меган было выделение зеленой жидкости из сосков - и ее опыт не уникален. Согласно исследованию 2017 года, опубликованному в журнале Cancer Epidemiology, каждая шестая женщина, обнаружившая рак, сама обратила внимание на свое здоровье на основании менее очевидного симптома рака груди, такого как аномалии сосков и потеря веса (также известная как опухоль).

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Эти самодиагностики рака молочной железы - особенно те, которые не связаны с типичной опухолью - подчеркивают, почему так важно обращать внимание на любые странные признаки, симптомы или изменения, которые вы можете испытывать, в дополнение к тому, чтобы оставаться в курсе своих маммограмм и ежегодных обследований, - говорит Нилима Дендулури, доктор медицинских наук, помощник председателя комитета по груди сети онкологов США.

Вместо этого лучше всего исследовать свою грудь в целом, отслеживая, как они обычно выглядят и ощущаются.

Вот некоторые из самых неожиданных признаков и симптомов рака груди у женщин, так что вы знаете, на что обращать внимание, кроме шишек.

1. Вы замечаете ямочку, чешуйчатую, пятнистую или воспаленную кожу

Вы знаете свою грудь и все их маленькие причуды, поэтому, если вы заметите какие-либо изменения в их нормальном внешнем виде, обратите внимание, - говорит Дебра Патт, доктор медицины, акушер-гинеколог, эксперт Техасской онкологии, практикующей в онкологической сети США.

"Любое необычное утолщение, покраснение, сыпь, ямочки или морщинки на коже груди или вокруг соска должно быть проверено врачом", - поясняет она.

2. Ваши соски изменились

Только у манекенов есть идеальные, заостренные, аккуратные соски. Настоящим, человеческим женщинам приходится иметь дело с разными цветами и размерами, положением, текстурой и (задыхаться) волосами.

К счастью, все это совершенно нормально и не проблема, пока они нормальные, - говорит доктор Дендулури. Например, если ваши соски всегда были перевернуты, это ваша форма, но если они внезапно меняются, переходя от заостренных к полностью или частично перевернутым, позвоните своему врачу. Итог: любые изменения в ваших сосках, включая их цвет и текстуру, необходимо проверять, чтобы исключить рак, говорит доктор Дендулури.

Да, и кстати, волосатые соски у женщин не имеют ничего общего с раком и абсолютно нормальны - каждая третья женщина имеет волосы на сосках, добавляет она.

3. Или у вас текут соски

Есть ли что-нибудь более тревожное, чем то, что ваша грудь начинает брызгать жидкостью? "Это нормально, если во время беременности во время кормления грудью и в течение года после отлучения от груди будут протекания, но если вы заметите какие-либо выделения в другое время, это должно быть осмотрено врачом", - говорит доктор Патт.

Случайные выделения - особенно красные, зеленые или с запахом - могут означать, что у вас проблемы, включая рак груди или гипофиза, - объясняет доктор Патт.

4. У вас болезненный отек

Набухшие и болезненные груди - это, в общем, боль, и, хотя они в основном вызваны гормональными изменениями (такими как ПМС или беременность), они могут быть связаны с раком груди.

По словам доктора Патта, все дело в размере и расположении опухоли, которая может быть причиной изменения размера или формы вашей груди или причинить болезненный отек. Хотя подавляющее большинство женщин, сообщающих о боли в груди, не страдают раком, если боль и отек груди не связаны с вашим менструальным циклом, вы не кормите грудью, и они появляются внезапно или не проходят, дайте своему врачу звоните, потому что все, что происходит, нужно решать, - добавляет доктор Патт.

5. Вы чувствуете странное ощущение щекотки

По словам Шерри Росс, доктора медицины, акушера-гинеколога и автора книги She-ology, то, как ваша грудь ощущается внутри, может быть столь же важным, как и то, как она ощущается снаружи. Некоторые женщины сообщают, что ощущают ощущение, будто их "щекочут изнутри", их грудь кажется "гудящей" или "колючей" изнутри или будто их грудное молоко "спускается" (когда они не кормят грудью).

Странные чувства могут возникать без всякой причины, но если вы испытываете странные, ненормальные и повторяющиеся ощущения в груди, пора позвонить своему врачу, - говорит она.

6. Сильная чувствительность

Ношение бюстгальтера внезапно раздражает соски? Ваша грудь настолько болезненна, что вам приходится отвернуться от струи воды в душе? Ваша грудь стала настолько чувствительной, что вы больше не хотите, чтобы ваш партнер прикасался к ней? По словам доктора Росс, грудь или соски, которые становятся более чувствительными, чем обычно, могут быть признаком рака.

Чувствительность груди часто связана с гормональными изменениями, поэтому многие женщины испытывают болезненность груди как часть ПМС, и это один из самых ранних признаков беременности. "Однако некоторые виды рака груди могут повлиять на ваши гормоны, вызывая у вас то же чувство", - объясняет она.

Поэтому, если ваша грудь внезапно стала более чувствительной, чем обычно, а это не время месяца и вы не беременны, позвоните своему врачу, - говорит она.

7. На вашей груди много прожилок

Возможность видеть свои вены на поверхности груди зависит от многих факторов - цвета кожи, количества подкожного жира, беременности, генетики - но вы должны обращать внимание на эти волнистые синие или зеленые линии, поскольку изменения их внешнего вида могут говорить о ранней стадии рака груди.

В целом, не стоит беспокоиться о прожилках, но если вы никогда не видели их раньше, а теперь можете, или если они внезапно стали намного больше, темнее или заметнее, то пора беспокоиться. "Видимые вены могут указывать на наличие опухоли, поскольку они требуют большего кровотока и, следовательно, большего количества вен", - объясняет она. "Или опухоль может блокировать кровоток, вызывая набухание соседних вен".

8. Вы не можете перестать чесать соски

Иногда девушкам просто нужно хорошенько почесать, особенно если вы носите бюстгальтер, отороченный кружевом или пайетками. Но если ваши соски постоянно чешутся, есть большая вероятность, что что-то еще не так, и вам нужно их проверить, - говорит доктор Патт.

Многие вещи могут вызвать зуд сосков, в том числе дрожжевую инфекцию или другую инфекцию, аллергию и раздражение от одежды. Но есть редкий тип рака груди, который может вызывать появление сухой, красной, зудящей сыпи на сосках или вокруг них, как при экземе, - объясняет она.

Независимо от причины зудящая сыпь - это симптом, на который всегда следует обращать внимание врача, особенно если она не проходит через неделю или две.

9. У вас болит подмышка (и вы не отжимались)

"Ваша грудь на самом деле идет вдоль груди и поднимается до подмышек", - объясняет доктор Росс. По ее словам, вы можете получить рак груди в этой дополнительной ткани груди или рак может вызвать увеличение лимфатических узлов в области подмышек. Поэтому, если ваши подмышки стали болезненными или опухшими - и вы не переборщили с грудным прессом - или вы почувствуете массу во время бритья, позвоните своему доктору.

Дискомфорт в подмышках - обычная жалоба, и в большинстве случаев беспокоиться не о чем, но всегда лучше перестраховаться, чем сожалеть о груди (и ямках), говорит Росс.

10. У вас есть прыщ, который не заживает

Не знали, что на груди могут появиться прыщики? Это правда. По словам доктора Росс, на груди или сосках нередко появляются небольшие язвочки, в том числе прыщи и даже бородавки. У женщин, которые занимаются спортом, вы можете найти их в местах, где вы сильно потеете, например, между грудей или вдоль линии спортивного бюстгальтера, где пот может скапливаться и закупоривать поры.

Но если есть ранка, которая не заживает, лучше обратиться к врачу.