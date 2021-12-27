Названы самые вредные блюда из рыбы

Рыба и суши / pixabay

Не все блюда из рыбы полезны для здоровья. Как отмечают эксперты, некоторые виды рыбы хуже фастфуда.

Лосось рекомендуется врачами и диетологами к употреблению из-за большого количества омега-3. Этот жир помогает регулировать инсулин и снижает аппетит.

Но полезными свойствами обладает только дикий лосось, а вот фермерский лосось – усугубляет воспаление. В диком лососе содержится 114 мг жира, а в фермерском – около 1900 мг.

Отличить фермерский лосось не так уж и сложно. Такая рыба окрашена в розовый цвет, пишет ТСН.

Рыба тилапия очень жирная, в ней жира больше, чем в беконе. Одна порция такой рыбы намного жирнее пончика или бургера. Тилапию выращивают на фермах и кормят кукурузой, а не озерными растениями и водорослями.

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Такое питание превращает рыбу в холодец среди морепродуктов, и она очень вредна для организма.

Тунец сам по себе - очень диетический продукт. А острые специи роллах с тунцом должны сжигать жир.

Но на самом деле это не так. При приготовлении таких роллов, тунец фактически купают в майонезе и делают из диетического продукта очень вредный.

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Такое же негативное воздействие имеет и ролл "Филадельфия", которые состоит из сливочного сыра, лосося и белого риса. Такие роллы могут содержать 20 грамм жира и 520 калорий.

Такое питание превращает рыбу в холодец среди морепродуктов, и она очень вредна для организма.

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