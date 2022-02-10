Названы самые опасные виды пиццы: кому их лучше не есть

Соусы и майонез существенно увеличивают калорийность пиццы и количество жиров в блюде.
Врач-диетолог Наталья Круглова назвала самые опасные виды пиццы.
По ее словам, самая вредная из все пицц Пепперони, сообщает Москва 24.
"Это достаточно жирный продукт за счет салями, которую добавляют в состав. Кроме того, это острый продукт, поэтому тоже не всем подойдет", - отметила диетолог.
Эксперт не советует есть данную пиццу людям с заболеваниями пищеварительной системы, и рекомендует им отказаться от пицц с острым соусом или перцем халапеньо.
Также диетолог не рекомендует пиццу с ветчиной и грибами людям с больной поджелудочной железой, так как им противопоказаны грибы.
А гавайская пицца с консервированными ананасами, в которых очень много сахара, противопоказана людям, страдающим рефлюкс-эзофагитом. Им же не стоит есть пиццу на пышном тесте.
"Соусы и майонез существенно увеличивают калорийность пиццы и количество жиров в ней. Опять же, это повышает вкусовую привлекательность продукта. Провоцируется аппетит, и есть вероятность, что человек съест очень много", - уверяет специалист.
Между тем, даже полностью здоровым людям диетолог не рекомендует злоупотреблять пиццей и советует есть ее не чаще раза в неделю по несколько кусочков после интенсивных занятий спортом.
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