Названы самые опасные виды пиццы: кому их лучше не есть

Пицца может быть опасной / milkalliance.com.ua

Врач-диетолог Наталья Круглова назвала самые опасные виды пиццы.

По ее словам, самая вредная из все пицц Пепперони, сообщает Москва 24.

"Это достаточно жирный продукт за счет салями, которую добавляют в состав. Кроме того, это острый продукт, поэтому тоже не всем подойдет", - отметила диетолог.

Эксперт не советует есть данную пиццу людям с заболеваниями пищеварительной системы, и рекомендует им отказаться от пицц с острым соусом или перцем халапеньо.

Также диетолог не рекомендует пиццу с ветчиной и грибами людям с больной поджелудочной железой, так как им противопоказаны грибы.

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А гавайская пицца с консервированными ананасами, в которых очень много сахара, противопоказана людям, страдающим рефлюкс-эзофагитом. Им же не стоит есть пиццу на пышном тесте.

"Соусы и майонез существенно увеличивают калорийность пиццы и количество жиров в ней. Опять же, это повышает вкусовую привлекательность продукта. Провоцируется аппетит, и есть вероятность, что человек съест очень много", - уверяет специалист.

Между тем, даже полностью здоровым людям диетолог не рекомендует злоупотреблять пиццей и советует есть ее не чаще раза в неделю по несколько кусочков после интенсивных занятий спортом.

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