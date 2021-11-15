Названы самые опасные подарки: что ни в коем случае нельзя принимать в дар

Подарок может быть опасным / pixabay

Эзотерики утверждают, что подарки воздействуют на своего хозяина. Поэтому очень важно принимать в дар правильные вещи, которые не нарушат гармонию и не испортят жизнь.

Как пишет FDLX.com, вещи, которые вызывают добрые эмоции, принесут благополучие, а те, которые провоцируют чувство беспокойства - станут "врагами".

Подарки, символизирующие душевный покой, гармонию и уверенность в будущем - это талисманы, амулеты, ладанки, картины с пейзажем, комнатные цветы и прочие. Они способны нейтрализовать негатив

А вот если подарок при первом взгляде на него вызывает эмоциональный дискомфорт, то он, наоборот, отнимает позитивную энергию.

Причем не обязательно, это должны быть вещи. Вполне достаточно того, что их подарил завистливый или нелюбимый вами человек.

Читайте такжеНазваны самые опасные вещи на кухне: от чего срочно нужно избавиться и чем заменитьОднако категорически не рекомендуется дарить вещи с "некротической энергией" - рога животных, высушенные насекомые, кости и черепа или изображения. Этот список также дополняют фото умерших и фантасмагорических картин с землетрясениями, молниями или концом света.

Напомним, ранее Главред писал о случайных находках, которые стоит поднять, так как они приносят удачу.