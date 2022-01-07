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Названы пять главных симптомов повреждения печени алкоголем

7 января 2022, 02:20
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Любителей употреблять спиртное несколько дней подряд специалисты предупредили, что в их случае печень может получить весьма серьезные повреждения.

Спиртное
Названы пять главных симптомов повреждения печени алкоголем / ua.depositphotos.com

Специалисты британской благотворительной организации British Liver Trust назвали пять главных симптомов, которые на ранней стадии могут указать на то, что у человека имеются проблемы с печенью, которые возникли из-за спиртных напитков. Об этом сообщает "Медик Форум".

Медики предупредили, что проблемы с печенью могут нарушить до пятисот жизненно важных функций организма. Данный орган является крайне важным для человека и отвечает за нейтрализацию и вывод токсина. Эксперты подчеркнули, что при каждой новой фильтрации алкоголя печенью часть клеток этого органа отмирают. Они призвали делать перерывы между употреблением спиртных напитков, поскольку органу требуется некоторое время для того, чтобы он мог регенерировать и производить новые клетки.

Любителей употреблять спиртное несколько дней подряд специалисты предупредили, что в их случае печень может получить весьма серьезные повреждения. Среди признаков, которые говорят о проблемах с печенью из-за алкоголя, можно выделить ‒ боль в животе, усталость, понос, тошноту и общее плохое самочувствие. Кроме этого, также, может возникнуть потеря аппетита.

"Чрезмерное употребление алкоголя в течение многих лет может снизить его способность к регенерации. Это может привести к серьезному и необратимому повреждению вашей печени", — подытожили они.

Читайте такжеКакие лекарства нельзя употреблять с алкоголем: ответ врачей

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Напомним, ранее сообщалось, ученые нашли пищевую добавку-"убийцу" похмелья. Оказывается, обычная пищевая добавка может "убить" похмелье едва ли не наповал.

Также были названы 5 лучших способов предотвратить похмелье. Есть стратегии, которые люди могут использовать, пока пьют спиртные напитки. Те помогут им избежать похмелья.

Позднее ученые из Университета Глазго установили - употребление вина вместо пива или любых крепких спиртных напитков дает полезный эффект для организма.

viber
здоровье печень спиртное алкоголь
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