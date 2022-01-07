Названы пять главных симптомов повреждения печени алкоголем / ua.depositphotos.com

Специалисты британской благотворительной организации British Liver Trust назвали пять главных симптомов, которые на ранней стадии могут указать на то, что у человека имеются проблемы с печенью, которые возникли из-за спиртных напитков. Об этом сообщает "Медик Форум".

Медики предупредили, что проблемы с печенью могут нарушить до пятисот жизненно важных функций организма. Данный орган является крайне важным для человека и отвечает за нейтрализацию и вывод токсина. Эксперты подчеркнули, что при каждой новой фильтрации алкоголя печенью часть клеток этого органа отмирают. Они призвали делать перерывы между употреблением спиртных напитков, поскольку органу требуется некоторое время для того, чтобы он мог регенерировать и производить новые клетки.

Любителей употреблять спиртное несколько дней подряд специалисты предупредили, что в их случае печень может получить весьма серьезные повреждения. Среди признаков, которые говорят о проблемах с печенью из-за алкоголя, можно выделить ‒ боль в животе, усталость, понос, тошноту и общее плохое самочувствие. Кроме этого, также, может возникнуть потеря аппетита.

"Чрезмерное употребление алкоголя в течение многих лет может снизить его способность к регенерации. Это может привести к серьезному и необратимому повреждению вашей печени", — подытожили они.

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