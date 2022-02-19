Названы продукты, продлевающие молодость: они есть в каждом доме

Еда может замедлить старение / ua.depositphotos.com

Эксперты перечислили десять популярных и богатых полезными веществами продуктов питания, которые помогут сохранить красоту и молодость кожи, а также чувствовать себя бодрее.

Диетолог Кара Ландау рекомендует есть картофель, так как внем содержится устойчивый крахмал, который предотвращает отложение жира на животе, сообщает Fox News.

"Устойчивый крахмал не переваривается, проходя через желудочно-кишечный тракт. Вместо этого он ферментируется полезными бактериями, живущими в кишечнике. В процессе ферментации выделяются побочные продукты, которые улучшают реакцию организма на инсулин, что помогает предотвратить отложение жира в области живота", - сказал Ландау.

Кроме этого, она рекомендует употреблять неспелые бананы. Они богаты устойчивым крахмалом.

Диетолог Кайли Иванир советует есть артишоки.

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"Главные антиоксиданты и фитонутриенты в артишоках - это кверцетин, рутозид, галловая кислота и цинарин. Они необходимы для того, чтобы наши клетки оставались здоровыми и полными жизни", - отметила Иванир.

Также эксперт по питанию рекомендует ввести в рацион гранат, поскольку он содержит большое количество витамина С, который способствует выработке коллагена, а также множества антиоксидантов, в том числе флавоноиды и антоцианы. А эти питательные вещества помогают защитить клетки организма от стресса.

Молодость продлевают кефир, квашеная капуста, фасоль, ростки брокколи, черника и говяжья печень.

Напомним, ранее диетолог назвала напиток, который помогает сбросить лишний вес. В частности, речь идет о похудении в области поясницы.

Также ранее был назван рецепт уникального сока, замедляющего старение. Ингридиенты к нему есть в каждом доме.

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