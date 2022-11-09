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Названы продукты, которые могут помочь людям с проблемами сердца жить дольше

9 ноября 2022, 14:24

Ученые опубликовали занятные результаты исследований.

Давление, проблемы с сердцем
Названы продукты, которые могут помочь людям с проблемами сердца жить дольше / pixabay.com

С сердечно-сосудистыми заболеваниями сталкивает все больше и больше людей и украинцы не исключение. Болезни сердца являются одной из основных причин смертности во всем мире, поэтому "сердечникам" необходимо тщательно заботиться о своем здоровье.

Есть научно доказанные шаги, которые вы можете предпринять, чтобы прожить дольше, в том числе более внимательно относиться к тому, что вы едите.

Недавние исследования показывают, что включение в рацион большего количества растительных продуктов, особенно богатых омега-3 жирными кислотами, может стать ключом к увеличению продолжительности жизни людей с сердечно- сосудистыми заболеваниями .

В анализе, опубликованном в Журнале Американского колледжа кардиологов, Алекс Сала-Вила, доктор философии, из Института медицинских исследований Госпиталя дель Мар в Барселоне, и их коллеги изучили данные, полученные от 905 человек, средний возраст которых составлял 67 лет. Все они были пациентами с сердечной недостаточностью, у которых сердечно-сосудистые проблемы были вызваны различными причинами.

Наблюдение за пациентами проводилось в среднем через 2,4 года. За это время 85 людей умерло от сердечно-сосудистых заболеваний, а 140 - от других причин. Когда исследователи сравнили пациентов с самым высоким и самым низким уровнем АЛК, они обнаружили, что у пациентов с более высоким уровнем был меньший риск первой госпитализации из-за сердечной недостаточности, смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и смерти от всех причин.

"Включение некоторых продуктов, богатых АЛК, таких, как грецкие орехи, в рацион любого человека, независимо от того, есть у него СН или нет, может привести к [сердечно-сосудистым] преимуществам, помимо предполагаемого влияния на [сердечную недостаточность]", - отметила эксперт.

Семена конопли, семена чиа и семена льна, содержат не только растительные омега-3 жирные кислоты, но и антиоксиданты, которые помогают бороться с воспалением, говорят эксперты.

Ими можно посыпать овсянку, добавлять их в салаты, смешивать их со смузи или использовать их в качестве орехового масла на бутербродах.

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Автор: Сергей Кущ
сердечно-сосудистые заболевания интересные новости
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