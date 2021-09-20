Названы продукты, которые категорически нельзя есть после 30 лет: вы будете удивлены

От каких продуктов нужно отказаться после 30 / Фото pixabay.com

Самое приятное, что мы получаем во взрослом возрасте – это свобода выбора, в том числе и в плане еды. Однако эксперты утверждают, что даже в зрелости следует контролировать свой рацион, а также осознавать пищевые привычки, чтобы навести порядок в чувствах и меню.

После 30 лет становится труднее сбросить вес, восстановиться после бессонных ночей и оставаться в хорошем состоянии без активностей и спорта. Американский обозреватель Дана Ли Смит рассказала о продуктах, от которых нужно отказаться уже сейчас.

Так, среди продуктов, которые следует вычеркнуть из рациона людям от 30 лет, значатся ароматизированный йогурт, пирожные, кексы и лепёшки на завтрак, а также газировка. В общем всё, в чем содержится большое количество сахара.

Помимо этого, следует забыть о жареном мясе с корочкой, чипсам, белом хлебе и рогаликах, консервированных фруктах и различных соусах.

Критике подверглись салями и хот-доги, маргарин, кофе со льдом, а также мороженое с кофеином, продукты, содержащие пестициды. Больше всего накапливают пестициды яблоки, клубника, виноград, сельдерей, персики, шпинат, болгарский перец, огурцы и помидоры черри.

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Также людям, возраст которых перевалил за 30, нельзя употреблять коктейли и пиво, поскольку с возрастом организм не так эффективно метаболизирует алкоголь. Более того, алкоголь высасывает влагу из вашей кожи, делает морщины заметными, и со временем, если вы продолжите пить, кожа потеряет эластичность.

По мнению обозревателя, отказ от перечисленных продуктов позволит стареть "изящно" и оставаться в хорошей форме.

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Ранее нутрициолог Надежда Андреева поделилась советами как оставаться в тонусе после 40-ка. Безусловно, поддерживать себя в форме полезно всем, но с возрастом к своему здоровью необходимо относиться с гораздо большим вниманием.