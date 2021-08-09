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Названы привычки, которые провоцируют деменцию

9 августа 2021, 14:22

Пристрастие к утреннему кофе способно привести к серьезным проблемам с мозгом — правда, заметно это не сразу, а через несколько десятков лет. Но не только.

мозг
Пристрастие к бодрящему утреннему кофе способно привести к серьезным проблемам с мозгом / ua.depositphotos.com

В настоящее время в мире более 50 миллионов человек страдают деменцией. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения. Отмечается, что эти люди постепенно теряют память, не в состоянии выполнять простые ежедневные действия, у них меняется поведение. Вылечить недуг нельзя — можно лишь замедлить угасание мозга. Но если в молодости отказаться от, на первый взгляд, безобидных привычек, риск этого заболевания заметно снизится.

Отсроченная горечь

Пристрастие к бодрящему утреннему кофе способно привести к серьезным проблемам с мозгом — правда, заметно это не сразу, а через несколько десятков лет.

К такому выводу пришли ученые Университета Южной Австралии, сообщает РИА Новости. Они проанализировали данные о здоровье и привычках почти 18 тысяч человек в возрасте от 37 до 73 лет и выяснили: чем больше кофе употребляет человек, тем сильнее с годами у него уменьшается объем мозга. А значит, выше риск деменции и инсульта. Так, люди, выпивающие более шести чашек в день, на 53 процента чаще страдают старческим слабоумием.

Это в целом подтверждает более ранние результаты португальских и французских исследователей. Они установили, что чрезмерная любовь к кофе снижает функциональные связи в отделах мозга, обрабатывающих информацию от органов чувств, и в лимбической системе, которая участвует в регулировании эмоций, мотивации и памяти.

Переевший мозг

Вполне возможно, что деменция в зрелом возрасте — результат любви к бургерам и картошке фри. Такие данные получили специалисты из Австралийского национального университета, изучив несколько исследований, в которых приняли участие около восьми тысяч человек.

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Оказалось, что частое употребление фастфуда способствует не только развитию диабета II типа, но и преждевременному старению мозга, а позже — его атрофии и деменции. И все из-за большого количества сахара, содержащегося в бургерах, картошке фри и другой обработанной пище.

Авторы работы подчеркивают: ущерб от чрезмерного употребления фастфуда практически необратим, если речь идет о людях среднего возраста.

Впрочем, ученые из Оксфордского университета (Великобритания) считают, что риск деменции повышают не вредные пищевые привычки сами по себе, а ожирение. Они изучили данные о более чем миллионе женщин, рожденных между 1935 и 1950 годами, и обратили внимание: старческое слабоумие чаще всего связано с высоким индексом массы тела.

Недостаток сна

Люди, которые мало спят, имеют все шансы в зрелости заболеть деменцией, выяснили французские, нидерландские и британские исследователи. Причем связь между сном и старческим слабоумием практически не зависит от образа жизни, наследственности, вероятности развития сердечно-сосудистых и неврологических болезней.

Ученые работали с данными почти восьми тысяч человек. Информацию собирали 30 лет — с 1985 по 2015 год. Участников исследования разделили на три группы: те, кто в среднем спит меньше семи часов в сутки, те, кто проводит в постели больше восьми часов, и те, кто отдыхает ровно семь часов.

Читайте такжеКак жить дольше: этот сок снижает риска рака, улучшает работу мозга и удлиняет жизньВыяснилось, что меньше всего случаев деменции на тысячу человек — именно в последней группе. А вот недостаток сна ассоциируют с повышенным риском развития слабоумия независимо от возраста. Связь оставалась значимой для 50- и 60-летних участников, несмотря на образ жизни, шансы инсульта или инфаркта.

Среди людей, спавших более восьми часов в сутки, доля больных деменцией тоже выше, чем среди любителей семичасового сна. Однако зависимости между временем ночного отдыха и старческим слабоумием ученые в этой группе не обнаружили.

По мнению авторов работы, связь недосыпа и деменции, скорее всего, объясняется особой ролью сна в обучении, в работе памяти, синаптической пластичности и "очищении" мозга.

Слишком много соли

Как выяснили исследователи из Корнеллского университета (США), рацион с повышенным содержанием соли запускает в организме сложный биохимический процесс, из-за чего в мозге накапливаются свободные тау-белки. Их высокую концентрацию считают маркером болезни Альцгеймера и старческого слабоумия.

В норме эти белки участвуют в формировании цитоскелета — клеточного каркаса. Однако если оксид азота в дефиците (его может провоцировать чрезмерное потребление соли), они становятся менее стабильными. Постепенное их накопление в мозге угнетает когнитивные функции.

По крайней мере, мыши, которых посадили на диету с высоким содержанием соли, не справлялись с простыми для их сородичей заданиями.

В ближайшее время авторы работы планируют разобраться, действует ли подобный механизм в человеческом мозге. Однако уже сейчас ученые призывают ограничить в рационе соль, чтобы в будущем избежать развития деменции и болезни Альцгеймера.

Колбасная угроза

Всего 25 дополнительных граммов переработанного красного мяса в день — а к нему относятся сосиски, колбаса, ветчина, бекон — на 44 процента увеличивают риск возникновения деменции в пожилом возрасте, предупреждают британские и американские исследователи.

Читайте такжеНазваны два самых действенных способа защитить мозг от АльцгеймераОни проанализировали сведения о здоровье и образе жизни почти полумиллиона граждан Соединенного королевства в возрасте от 40 до 69, хранящиеся в базе данных UK Biobank. Выяснилось, что у четырех тысяч за последние восемь лет диагностировали деменцию или болезнь Альцгеймера. Практически все больные были менее образованные и обеспеченные, чем остальные участники исследования, вели малоподвижный образ жизни, курили и страдали ожирением. Кроме того, часть оказалась носителями гена, который тесно связан с приобретенным слабоумием (APOE ε4).

Однако специалисты обратили внимание на еще одно обстоятельство — и пациенты с плохой наследственностью, и те, у кого в роду не фиксировали случаев деменции, имели одинаково высокие риски старческого слабоумия, если потребляли много красного переработанного мяса. Обычно у носителей APOE ε4 вероятность развития этой болезни примерно в три-шесть раз выше, чем у всех остальных. А значит, любовь к сосискам и колбасе вполне может привести к проблемам с мозгом в пожилом возрасте, заключили эксперты.

Вместе с тем оказалось, что при ежедневном употреблении 50 граммов непереработанного мяса, например говядины или телятины, риск деменции снижается на 19 процентов, а болезни Альцгеймера — на тридцать.

Ранее сообщалось, деменция может поражать людей в возрасте 40, 50 и 60 лет (ранняя болезнь Альцгеймера), ее следует попробовать выявить на ранних стадиях.

здоровье привычки мозг деменция
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