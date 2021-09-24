Названы популярные советы по похудению, которые нужно игнорировать

Пропуск завтрака - это одна из форм интервального голодания, которая, по мнению некоторых, помогает им похудеть./ Steffan Jones / Flickr

В Интернете нет недостатка в советах по снижению веса. Хотя некоторые советы по снижению веса полезны, другие неэффективны, вводят в заблуждение или совершенно вредны.

Вот несколько советов по снижению веса, которые следует полностью игнорировать, пишет Healthline.

1. Всегда завтракайте, даже если вы не голодны

Возможно, вы слышали, что после ночного сна важно завтракать, чтобы ускорить метаболизм.

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Поэтому многие люди заставляют себя есть по утрам, даже если они не голодны. Однако завтрак не обязательно способствует похудению.

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Фактически, исследования показали, что прием пищи или пропуск завтрака очень мало влияет на вес и что пропуск завтрака может даже привести к несколько большей потере веса.

В одном исследовании люди, которые пропустили завтрак, в конечном итоге съели за обедом на 144 калории больше по сравнению с людьми, которые ели утром. Однако в конце дня их общее потребление калорий было на 408 калорий меньше.

Пропуск завтрака - это одна из форм интервального голодания, которая, по мнению некоторых, помогает им похудеть. Прерывистое голодание также может принести пользу для здоровья.

Однако все люди разные, и одни люди получают больше пользы от завтрака, чем другие. В настоящее время принято считать, что если вы не голодны утром, нет причин завтракать.

Если вы голодны, обязательно съешьте завтрак с высоким содержанием белка, чтобы вы были более удовлетворены и с меньшей вероятностью переедали во время обеда.

2. Не взвешивайтесь каждый день

Ваш вес может меняться день ото дня в зависимости от нескольких факторов.

По этой причине многие источники говорят, что вам следует избегать взвешивания каждый день, пытаясь похудеть.

Хотя в этом есть смысл, может быть и обратное.

В 6-месячном исследовании людей с избыточным весом или ожирением люди, которые ежедневно прибавляли в весе, потребляли меньше калорий и теряли в среднем 6,6% веса тела по сравнению с людьми из контрольной группы, которые потеряли менее 1% от веса тела. их масса тела.

В другом исследовании исследователи, изучавшие привычки взвешивания 40 человек с избыточным весом, обнаружили, что те, кто делал перерывы более 1 месяца, имели больший риск набора веса.

Частое взвешивание может обеспечить подотчетность и подтвердить, что ваш вес движется в правильном направлении.

В некоторых исследованиях сообщалось, что ежедневное взвешивание не приводило к нарушению питания или негативным психологическим эффектам, таким как плохой образ тела.

Однако для некоторых людей частая проверка весов может стать источником беспокойства. Если вы чувствуете, что это вредно для вашего психологического здоровья, лучше избегать этой стратегии.

Важно помнить, что ваш вес может меняться ежедневно. Гормональные изменения, водный баланс и частота дефекации могут повлиять на вес. Эти изменения не отражают потерю или увеличение веса.

3. Делайте очищение соками

Очень популярны очищающие соки, также известные как соковые голодания.

Сторонники утверждают, что за неделю можно сбросить до 4,5 кг и избавить свое тело от токсинов.

Тем не менее, очень мало исследований, показывающих, что очищающие соки безопасны или эффективны.

В одном исследовании женщины в течение 7 дней пили смесь лимонного сока и сиропа, содержащую менее 500 калорий. Они похудели и снизили инсулинорезистентность.

Любая такая низкокалорийная диета приведет к потере веса, но вряд ли даст долгосрочные результаты.

Основная проблема заключается в том, что очищение не способствует формированию того типа здорового питания, который необходим для поддержания потери веса с течением времени.

Более того, эти соки, как правило, содержат много сахара, но мало белка, что является плохой комбинацией для контроля аппетита и здоровья.

Что касается детоксикации, ваша печень и другие органы выполняют эту функцию ежедневно. Нет необходимости в "очищении".

4. Не худейте быстро

Обычный совет - худеть медленно, чтобы у вас было больше шансов сохранить меньший вес.

Хотя медленно худеть - это нормально, самые последние исследования показывают, что более быстрое похудение вначале не увеличивает риск набора веса. Фактически, быстрое похудение кажется полезным для долгосрочного похудения.

Одно исследование показало, что люди, которые быстро похудели в течение первого месяца, в пять раз чаще теряли 10% своего веса в течение 18 месяцев по сравнению с теми, кто начинал худеть медленнее.

Однако одни методы похудения лучше других. Снижение калорий до чрезвычайно низкого уровня может вызвать быстрое потеря веса вначале, но вряд ли она будет устойчивой.